Rensenpark Emmen is straks een amfitheater rijker

Het theater gaat bestaan uit een ovale vloer van vijftien meter breed en tien meter diep. Een halve cirkel aan grastalud dient als tribune. In totaal is er ruimte voor rond de 350 toeschouwers.

Spontaan

De Stichting JAR (Jaap en Aleid Rensen) is verantwoordelijk voor de bouw. "Het amfitheater geeft bezoekers van het park de mogelijkheid om spontaan iets te doen in de open lucht", aldus stichtingsvoorzitter Wim-Joost Licht. "Wellicht dat we er ook gaan programmeren. Het is echter vooral de bedoeling dat het vrij gebruikt wordt."

De stichting beheert een fonds dat jarenlang gevuld werd met giften, legaten en schenkingen van liefhebbers van het Emmer dierenpark.

Toen deze in 2015 uit het centrum verdween, bleek er nog ongeveer een half miljoen euro in het potje te zitten. De stichting wil het geld graag besteden aan de ontwikkeling van cultuur, natuur en recreatie in het Rensenpark.

Veenbrand

JAR is ook van plan om bij te dragen aan de voorstelling Veenbrand, een openluchtvoorstelling die eigenlijk deze zomer op de oude savanne zou worden vertoond. De show is verplaatst naar volgend jaar en de stichting wil graag een bijdrage leveren aan de productie.

"Mogelijk doen we dit door de aanleg van een terras- of zitplekken langs de randen van de savanne. Mogelijk regelen we de elektriciteitsvoorziening. Dat moeten we nog overleggen."

De Rensenhut wordt in de komende weken afgemaakt (Rechten: RTV Drenthe / Rien Kort)

Het VSB-fonds heeft onlangs twee ton ter beschikking gesteld voor initiatieven in het Rensenpark. JAR, die het komende half jaar de rol van parkregisseur op zich neemt, pikt daar ook een graantje van mee.

De beide projecten worden betaald met het geschonken geld: een bedrag van 50.000 euro. Volgens Licht zijn er nog rond de tien projecten die in het Rensenpark op poten worden gezet.

Rensenhut

In 2018 schreef de stichting nog een prijsvraag uit voor een leuke invulling van het park. Als winnaar rolde toen het idee van Rick van Abelen uit Den Bosch uit de bus.

Hij stelde de bouw van de Rensenhut voor: een multifunctioneel gebouwtje als eerbetoon aan Jaap en Aleid Rensen, de voormalige directeuren van het park. De ruimte is ook geschikt voor optredens of exposities.

Vorig jaar begon de bouw van de hut, maar deze is nog steeds niet afgerond. Licht: "Het heeft een jaar lang stilgelegen. Beetje mijn eigen schuld, ik zei tegen de aannemer dat er geen haast bij was. Een officiële opening zit er door corona toch niet in."

De oplevering wordt begin volgende maand alsnog verwacht.