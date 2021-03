Eis: 16 maanden cel voor heling, afpersing en witwassen

Agenten kwamen op 7 december bij de woning van de man. Ze hadden melding over een gestolen buitenbootmotor die via Marktplaats op internet werd verkocht. Het terrein stond vol met boten, trailers en aanhangwagens. In de woning vonden de agenten dure merkkleding en -schoenen, duur keukenapparatuur en een jacuzzi.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat met het inkomen van het gezin van de man onmogelijk zoveel dure uitgaven gedaan konden worden. Volgens de officier van justitie kan dat alleen maar met verkregen crimineel geld.

Door corona goede handel

Volgens de officier is het witwasbedrag ruim 16.300 euro, dat door de man aan de staat moet worden terugbetaald. De verdachte zei tegen de rechters dat het legale handel was. 'Een uit de hand gelopen hobby'. Hij kocht oude boten in, knapte die op en verkocht weer. De man verdiende afgelopen zomer flink aan de botenhandel, zei hij tegen de rechters.

Door de corona bleven de mensen deze zomer in Nederland en wilden zij het water op. En daar profiteerde hij weer van. Hij hield geen administratie bij. Een deel van de goederen op het terrein was gestolen, bleek uit het onderzoek.

Diefstal in Paterswolde

De man was in september 2020 betrapt op het stelen van een trailer in Paterswolde. Dit deed hij samen met een vriend. Beiden werden kort na de diefstal aangehouden. De trailer hing aan de auto waarin zij zaten. Na zijn aanhouding moest de man DNA afstaan. Dat kwam overeen met een bloedspoor dat was achterbleven tijdens een andere diefstal van een boot.

De man stond ook terecht voor een afpersing op 30 oktober in Roden. Met twee vrienden in zijn auto reed hij een fietser klem. Het slachtoffer moest onder bedreiging zijn tas met jas afstaan. De buit lag in de woning van de verdachte. Hij zei tegen de rechters dat hij erbij was, maar verder geen rol in had.

Kind dronk flesje GHB leeg

In de woning van de man lag een flinke hoeveelheid harddrugs. Voor eigen gebruik, zei hij tegen de rechters. De drugs lag tijdens de doorzoeking open en bloot op een bord in de kamer, waar de drie jonge kinderen van de verdachte rondspeelden. De man zit nog in voorarrest. Hij vroeg de rechters er rekening mee te houden dat zijn vrouw en kinderen hem hard nodig hebben. Na zijn arrestatie werd een van zijn kinderen, een peuter, opgenomen in het ziekenhuis nadat het kind een rondslingerend flesje met GHB leegdronk. De kinderen zijn sindsdien uit huis geplaatst.

De man heeft een strafblad van vijftien kantjes. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.