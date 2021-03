Provincie en Rijk willen op hun voorwaarden fietstunnel Vries betalen

De provincie stelt maximaal 4,2 miljoen beschikbaar voor de tunnel, het Rijk betaalt de rest. Hoeveel het Rijk gaat bijdragen wordt pas bekend als de gemeenteraad 'ja' zegt. Dan pas gaat er een voorstel naar Provinciale Staten (PS) waar de miljoenenbijdrage van het Rijk in staat. Maar duidelijk is wel dat de gemeente Tynaarlo zelf niets bij hoeft te bij te dragen aan de fietstunnel. Voorwaarde voor de rijksbijdrage is dat de weg wel een 80 kilometerweg blijft.

Doorfietsroute

Met de doorfietsroute worden weggebruikers gestimuleerd om de fiets te pakken in plaats van de auto. De doorfietsroute is een project van de provincie Drenthe en provincie Groningen. Ook de gemeente Tynaarlo heeft hier het een en ander over te zeggen, omdat de route ook door deze gemeente loopt.

In de ontwikkelingsfase van het project worden verschillende routes bekeken, zo ook in Tynaarlo. De gemeente Tynaarlo kan kiezen voor de weg langs het Noord-Willemskanaal. Daarmee moet het kruispunt bij de Vriezerbrug over de N386 overgestoken worden door fietsers, maar het kruispunt is onveilig. Voor Dorpsbelangen Tynaarlo, omwonenden en de lokale VVD was die oversteek tot nu toe onbespreekbaar, want een fietstunnel kost miljoenen die de gemeente niet heeft.

De oversteekplaats bij de Vriezerbrug is volgens omwonenden een gevaarlijk punt (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

