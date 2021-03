Bomen bij Gasselterveld kopje kleiner om auto's en letterzetter

Bezoekers die met de auto komen, moeten komend zwemseizoen betalen om hun voertuig neer te zetten op de parkeerplaats bij het Gasselterveld. Zestig gezonde bomen moesten daarvoor het veld ruimen.

Bomen in de weg

Volgens bowachter Martijn Harms van Staatsbosbeheer zijn vooral bomen weggehaald die in de weg stonden bij parkeerplekken. "Bijvoorbeeld een boom die zo dicht bij de invaliedenparkeerplaats stond dat je de autodeur niet goed open kon doen. We hebben ook bomen gekapt voor de aanleg van een nieuwe weg, waardoor we doorstroom kunnen verbeteren", vertelt Harms.

Op het kappen van de bomen kwam kritiek van bezoekers en natuurliefhebbers. Vooral op sociale media reageerden mensen verbaasd. Volgens Harms maakt bomenkap altijd emoties los. "Die kritiek begrijp ik wel, maar we kappen alleen bomen op de parkeerplaats. We zien die plek ook niet als bos, al lijkt het er met al die bomen wel op."

Letterzetter

Daarnaast hebben fijnsparren in het bos last van de letterzetter. Die kever vreet zich een weg door de bast van een boom en legt eitjes. Het insect vermenigvuldigt zich snel en kan in relatief korte tijd een heel bos aan fijnsparren besmetten. Een boom die door letterzetters is bezet, sterft uiteindelijk en het bestrijden van de kever is ingewikkeld.

Boswachter Harms schat dat er zo'n honderd bomen gekapt moesten worden om de kever aan te pakken. "Het enige dat we kunnen doen is de besmette bomen omzagen en afvoeren. Dan nemen we de kevertjes mee met de stam en kunnen ze geen andere bomen infecteren", zegt Harms. Door die zieke bomen nu ook om te hakken, wil Staatsbosbeheer ook voorkomen dat de bomen uit zichzelf omvallen en bijvoorbeeld op een auto terechtkomen.

Lees verder onder de video

Topdrukke zomer

De doorstroom van verkeer is een belangrijk punt voor Staatsbosbeheer bij de werkzaamheden aan de parkeerplaats. Op warme dagen tijdens de afgelopen zomers kwam er zoveel publiek af op de verkoeling van het water, dat er soms files stonden op de wegen richting het Gasselterveld. Door de opstoppingen rondom de parkeerplaats en in de berm geparkeerde auto's konden hulpdiensten de zwemplas slecht bereiken.

Om in te spelen op de drukte, is Staatsbosbeheer bezig met een registratiesysteem voor bezoekers die met de auto komen. Harms: "Mensen kunnen een dag van tevoren via een website hun kenteken invoeren en zo een parkeerplaats reserveren. Zo weten wij van tevoren hoe druk het wordt en weten bezoekers het ook wanneer de parkeerplaats al vol is." Zo ver is het nog niet. Er is nog geen elektriciteit of internet en er moet nog een weg met slagbomen aangelegd worden. Een precieze datum waarop betaald parkeren ingaat wordt later bekend.

Lees ook: