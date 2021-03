Drenthe stapt in landelijk fonds ontwikkeling energiecoöperaties

In het fonds moet zo'n 10 miljoen euro komen. Drenthe draagt 1,2 miljoen bij. Het Rijk verdubbeld dat bedrag tot 2,4 miljoen. Het geld is bedoeld om lokale energiecoöperaties te helpen door de financieel risicovolle opstartfase van duurzame energieprojecten heen te komen.

Moeizame opstartfase

Projecten die in aanmerkingen komen voor het fonds zijn zon- en windprojecten (deels) in eigendom van lokale energiecoöperaties. Coöperaties kunnen voor deze projecten een lening aanvragen voor kostendekking van natuur- en milieu-onderzoeken en ondersteuning bij projectontwikkeling in de opstartfase.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: "Wij doen mee met dit fonds, omdat wij zien dat veel energiecoöperaties, ondanks goede plannen, hun projecten niet kunnen realiseren vanwege een gebrek aan specifieke kennis of financiële middelen op het juiste moment. Energiecoöperaties willen en kunnen inwoners betrekken en kunnen daarmee onder andere een belangrijke rol spelen in het doel om vijftig procent lokaal eigendom in zon- en windprojecten te bereiken".

Zon op zandwinplas Ubbena

In Drenthe staan voldoende projecten in de startblokken die gebruik willen maken van het Ontwikkelfonds. Zo'n twintig. Eén van die projecten is het drijvend zonnepark in de zandwinplas Ubbena waarbij de omgeving heeft meegedacht en financieel kan participeren. Energiecoöperatie duurzaam Assen is intensief betrokken bij de ontwikkeling van dit project. Of de Drentse projecten in aanmerking komen voor een bijdrage uit het landelijke fonds moet nog blijken.

Voor de provincie kleven er wel wat risico's aan de bijdrage aan het fonds. Stelpstra: "Bij investeren in duurzame energie is het geld lang weg door de lange terugverdientijd.

Provinciale Staten moeten nog wel instemmen met het plan, het staat voor 21 april op de agenda.