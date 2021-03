Zorgen om kennis, bouwbedrijf Avitec spijkert scholieren bij

Het voormalig Philips-terrein in Stadskanaal doet sinds januari dienst als opleidingscentrum van Avitec. Leerlingen voeren hier opdrachten uit, zodat ze straks in de praktijk zelfstandiger te werk kunnen gaan. Ook is er voor een dag in de week een theorielokaal ingericht.

Tien bijspijkercursisten

De eerste bijspijkercursus is net afgelopen. De afgelopen weken leerden tien mensen de basisvaardigheden van het vak: zes BBL-stagiairs van het Alfa College, een scholier van het Noorderpoort College, een machinist in opleiding van het SOMA College in Harderwijk en drie zij-instromers van de gemeente Stadskanaal.

Volgens Albert Kamps, hoofd opleidingen van Avitec, missen mbo-stagiairs de kennis om in de praktijk zelfstandig te kunnen werken. "We zijn een groot bedrijf met ongeveer 140 werknemers", vertelt Kamps. "We hebben ploegen die heel verschillende projecten doen. Denk aan straatwerk, grondwerk, riolen aanleggen en meer. We hebben gemerkt dat de mensen die komen stagelopen bij ons, op school eenzijdig worden opgeleid."

'Verbreden van kennis'

"Het is ons om het verbreden van de kennis te doen", legt Kamps uit. "Op school leren ze natuurlijk het een en ander over weg- en waterbouw." Avitec wijt de kennisachterstand aan het afschaffen van de vakscholen zoals de Mts. "Tegenwoordig is het onderdeel van een algemene technische opleiding. Met dit project willen we graag wat gedetailleerder in op wat wij belangrijk vinden als bedrijf."

Met de bijspijkercursus wil het bouwbedrijf een goede fundering leggen voor het werken in de praktijk. Daarom is het de bedoeling om alle deelnemers na twee opleidingsmaanden aan het werk te zetten bij projecten van Avitec.

Opdrachten uitvoeren onder leiding van vakmensen

Ricardo Eblé uit Appingedam volgt de opleiding Allround vakman grond-, weg en waterbouw aan het Alfa College in Groningen. In februari voerde hij bij de opleiding van Avitec opdrachten uit onder leiding van vakmensen. "De eerste week ging het over grondwerk, de tweede week over wegenbouw en de derde week riolering. Nu weet je beter hoe je daarin te werk moet gaan", vertelt hij.

Samen met zijn medeleerlingen heeft Eblé onder andere een straat aangelegd, inclusief riolering en een vaste fietsenstalling. Na de opleiding gaan ze echt op klus en zijn ze beter voorbereid. "Hier kunnen we net wat meer doen dan op school, om straks zelfstandiger aan het werk te gaan."

Het verhaal gaat verder onder de video

Het is voor het bouwbedrijf noodzaak om nieuwe vakmensen te werven, want door vergrijzing en weinig aanwas is het steeds lastiger om geschikt personeel te vinden. De bijspijkercursus moet daarbij helpen, hoopt Kamps: "Als je ziet hoeveel nieuwe studenten zich aanmelden bij bijvoorbeeld het Alfa College, zo'n twintig, dan is dat te weinig. Dat moet dan verdeeld worden over heel Noord-Nederland."

Nadelig imago

Kamps denkt het imago van de bouw nadelig is voor de beroepskeuze van mbo-studenten. "Het is niet het meest sexy beroep ter wereld en het is aan ons om het wat meer voor het voetlicht te brengen. Er zijn kansen genoeg en zo ouderwets is het beroep helemaal niet. Tegenwoordig werken we met hightechapparatuur en zit je echt niet altijd onder de modder als je thuiskomt."

Eblé vult aan: "Veel mensen denken dat we de hele dag met bakken vol stenen moeten sjouwen. Dat is niet zo. Je hebt juist veel vrijheid, je werkt lekker in de buitenlucht en je ziet meteen resultaat als je iets hebt gemaakt."

Uitbreiden naar Drenthe

Als de proef met de praktijkcursus ook op termijn een succes blijkt, dan zijn ook werkzoekenden zonder technische achtergrond welkom. Bij de pilot liepen al drie zij-instromers via de gemeente Stadskanaal mee.

Binnenkort wordt de eerste cursus geëvalueerd en hoopt Avitec het idee uit te breiden. "We zijn gevestigd in Nieuw-Buinen, met drie gemeentes om ons heen", doelt Kamps op Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal. "We willen volgend jaar de verbinding met de Drentse gemeentes zoeken en wie weet ook met het Drenthe College."