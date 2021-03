Rumoer in Beilerstraat in Assen over woongroep

Een grote groep bewoners van de Beilerstraat in Assen is verontrust over de invulling van een leegstaand woon- en kantoorpand in hun straat op nummer 16 en 18. Geruchten willen dat er een begeleide woonvorm van Stichting De Novo Noord komt met ex-delinquenten als bewoners. Maar daar is volgens bestuurslid Petro Krekels van de zorgorganisatie 'absoluut geen sprake van'.

"Wij hebben geen plannen daarvoor, dus waar dit verhaal vandaan komt, geen idee. Maar er klopt niets van. En wij begeleiden mannelijke ex-GGZ-cliënten of mannen met een verstandelijke beperking die psychische problemen hebben, vanaf 18 jaar en ouder. Maar geen ex-gevangenen", reageert Krekels van De Novo Noord.

Handhavingsverzoek

Advocaat Peter Sluyter, zelf ook bewoner van de Beilerstraat, heeft namens een groep van 26 woonadressen per aangetekende brief inmiddels een verzoek om handhaving gestuurd naar de gemeente Assen, met de bedoeling dat ze ingrijpen. Want er zou in strijd met het bestemmingsplan worden gehandeld. De bestemming van het pand is wonen en kantoor- en praktijkruimte en geen zorg- en maatschappelijke functie. Maar volgens Krekels van De Novo valt er niet in te grijpen, omdat er niets gebeurt waar zijn zorgorganisatie bij betrokken is.

Wonen en bedrijvigheid

Krekels is wel een bekende van de eigenaar, die het pand vorig jaar kocht. "Hij heeft net een paar weken de sleutels. Ik weet dat de tuinman er bezig is gegaan om de boel buiten wat op te ruimen en netter te maken. Het pand heeft drie jaar leeggestaan en de tuin kon een opknapbeurt goed gebruiken."

Volgens Krekels wil de eigenaar de twee appartementen die bovenin het pand zitten opknappen en weer verhuren als woonruimte, of er mogelijk nog vier studio's van maken. En de bedrijfsruimte op de onderste laag van de gebouwen blijft overeind. "Maar wij zijn daarvoor als zorginstelling echt niet in beeld. De Drentse Zaak zit er vlakbij, die zitten vol met allerlei bedrijfjes. Dus is er nieuwe plek nodig, en het kan best zijn dat ze straks daar ruimte kunnen vinden."

Zorgfunctie voorkomen

Maar de Beilerstraatbewoners geloven nog niet helemaal in het verhaal. Ze willen hoe dan ook voorkomen dat er een woonproject met een zorgfunctie in het bewuste pand komt. Want ook al bestrijdt Stichting De Novo ten stelligste dat er concrete plannen voor zijn en zij als huurder in beeld zijn, volgens advocaat Sluyter blijft de buurt achterdochtig.

"We willen eerst een garantie van de eigenaar van het pand zelf, en die hebben we nog niet." Volgens Sluyter is er volgens de bezorgde bewoners geen plek voor nóg meer zorginstellingen in de straat.

'Woon- en werkstraat, geen zorgstraat'

Want de straat is al 'belast' met zorg, zo zegt Sluyter. "Er zit tegenover het bewuste pand ook al een woongroep van Cura XL, met kwetsbare jongeren die gedragsproblemen hebben. Daar hoeven we aan de overkant niet nog een groep mannen bij met een zorgindicatie. Dat lijkt ons erg onverstandig, om die zo dicht bij elkaar te hebben."

Twee van dergelijke woongroepen met zorgindicatie noemt Sluyter 'te veel van het goede voor de straat'. "En dat moet ook de gemeente inzien. Het is hier een woon- en werkstraat met woonhuizen en kantoorfuncties en geen zorgstraat. We willen niet dat dit soort initiatieven zomaar over ons uitgestort worden. En ook al is er nog geen concreet plan, we kunnen er beter te vroeg bij zijn, dan te laat aan de boom schudden."

Voor Stichting De Novo Noord is alle onrust een onaangename verrassing. "Heel vervelend dat wij hiermee in verband worden gebracht", verzucht bestuurslid Petro Krekels. "Zo'n wild verhaal gaat ineens een eigen leven leiden met alle gevolgen van dien. Het was beter geweest wanneer ze eerst rechtstreeks met ons contact hadden opgenomen, dan hadden we dit rumoer kunnen voorkomen."

Ook zorgen over Boschlust

Er is ook al onrust over een ander gebouw in een ander deel van de Beilerstraat; de historische Villa Boschlust wordt omgebouwd tot tehuis voor 26 dementerende ouderen. Het pand zou een zorgfunctie krijgen, maar onbekend was voor welke doelgroep. Dat blijkt te gaan om een project van Thuismakers, die een woongroep in het voormalige Accare-gebouw wil inrichten voor mensen met dementie.

Nu bekend is dat het om demente ouderen gaat, zijn omwonenden vooral bezorgd over de vorm van de uitbreiding. Ze zijn bang voor 'massale bouw', die de historische villa en de buurt aantast.

