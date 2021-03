In 2030 moet impact ondernemen in DNA ondernemers Drenthe zitten

Drenthe gaat als een van de eerste provincies in Nederland impact ondernemen, als groeiend onderdeel van het economisch systeem, ondersteunen.

Brink: "De afgelopen 20 jaar is de betekeniseconomie sterk in opkomst. Het is een mondiale beweging van bedrijven, overheden en inwoners die samenwerken aan een betere, gezondere, sociale en welvarende wereld. De focus hierbij ligt niet op het maken van zo veel mogelijk geld en winst, maar op het creëren van zo veel mogelijk maatschappelijke meerwaarde."

Ja, er moet ook winst gemaakt worden

"Een groeiende groep ondernemers heeft een sterke drijfveer om vanuit een verdien- model doelbewust een maatschappelijk probleem te helpen oplossen. Winst maken is daarbij (ook) een middel om impact te kunnen maken. Deze bedrijfstak beweegt zich tussen reguliere bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen, tot sociale ondernemingen die het maken van impact voorop stellen in hun verdienmodel" aldus Brink. Maar zonder winst ook geen impact, dat is logisch.

Horecaondernemers Peter Tamse en Joël Schonewille. Foto ter illustratie. (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Impact ondernemen is heel breed

Gedeputeerde Staten stelden een 'actie-agenda voor impact ondernemen' op. Met daarin een fors aantal maatschappelijke opgaven. Die kun je opdelen in grofweg twee doelen. Eén: een gezonde leefomgeving. Dus circulair en groen produceren, minder vervuiling en uitstoot, natuurinclusieve landbouw, duurzaam voedsel, en het vergroten van de biodiversiteit.

Twee: GS hopen dat ondernemers door hun manier van ondernemen of produceren werk ook gaan maken van arbeidsparticipatie, inclusie en diversiteit, verbeteren van zorg en welzijn, bestrijden van armoede, het tegengaan eenzaamheid en vergroten van gezondheid. Ook het vergroten van sociale samenhang en rechtvaardigheid zijn thema's volgens Brink. Doel twee gaat dus over een positieve samenleving.

Als je het wilt samenvatten: impact ondernemen is een ecosysteem van bedrijven die doelbewust een effect nastreven op een maatschappelijk vraagstuk. De provincie wil ondernemers helpen met het versterken van het ondernemerschap, het vergroten van kennis en netwerk en het vergroten van marktbereik. Daarvoor moeten er een aantal koplopers opstaan.

"Ons wensbeeld voor 2030 is dat maatschappelijk bewust ondernemen zo veel mogelijk het nieuwe normaal is in het Drents bedrijfsleven. Vooral bij de volgers in het mkb. Koplopers maken de beweging, maar zonder volgers maak je geen impact."

Digitalisering bij mkb-bedrijven. Foto ter illustratie. (Rechten: RTV Drenthe / Edwin Mooibroek)

Heeft het echt impact?

Randvoorwaarde is dan wel dat bedrijven hun impact ook in de praktijk echt waar maken en niet alleen goede sier maken met valse beloftes. Brink: "Daarom is het zaak dat we ook oog hebben voor objectief meten. Dit voorkomt Greenwashing: ondernemingen die de maatschappelijke bijdrage of de duurzaamheid van hun producten beter voorstellen dan dat ze in werkelijkheid zijn."

Loopt corona niet in de weg?

"De mate én snelheid waarin we impact maken kunnen versteken, hangt komende twee jaar sterk af van de mate waarin ons bedrijfsleven en onze economie zich herstelt uit de covid-19 situatie. Het is aannemelijk dat veel bedrijven zich vooral concentreren op hun herstel en pas later vooruit kijken hoe zij in een post-corona economie meer betekenis kunnen geven aan de opgaven voor leefomgeving en samenleving. Maar het kan ook tegelijk" benadrukt Brink.

