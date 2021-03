Coronatest spannend voor kinderen: 'Als ze een knuffel mee hebben, testen we die ook'

Wie zich onlangs op corona heeft laten laten in één van de Drentse coronateststraten is het misschien al opgevallen: steeds meer kinderen laten zich op het virus testen. Zo maakten onder meer in de GGD-testlocatie in Hoogeveen vandaag diverse kinderen hun opwachting. "Dat kan al sinds 8 februari. En zeker nu basisscholen weer geopend zijn, besluiten meer ouders om hun kinderen te laten testen."

Dat vertelt Linda van der Heide namens GGD Drenthe. Volgens haar is het beeld dat meer kinderen zich laten testen niet alleen in Drenthe, maar in het hele land zichtbaar. Zo'n coronatest zelf is bij kinderen overigens niet anders dan bij volwassenen, legt ze uit. "Alleen nemen we er bij kinderen wel meer de tijd voor."

"We weten wanneer een kind komt, dus ruimen we er wat extra tijd voor in", gaat Van der Heide verder. "Zo zijn er speciale GGD-medewerkers die goed weten hoe ze met kinderen om moeten gaan, want zo'n test is natuurlijk best even spannend. Als kinderen een knuffel hebben, vragen we ook even of die ook getest moet worden, dat neemt de spanning wat weg."

Animatie

Kinderen reageren volgens haar over het algemeen goed op zo'n test. "Het is sneller voorbij dan ik dacht is bijvoorbeeld iets wat we vaak horen", zegt ze. Ouders die hun kinderen goed op zo'n test willen voorbereiden, doen er volgens Van der Heide goed aan om eens een kijkje te nemen op de website Steffie.nl. "Daarin legt een animatiefiguurtje uit hoe een coronatest werkt en wat bijvoorbeeld in quarantaine zitten betekent."

Hoeveel kinderen in Drenthe zich tot dusver hebben laten testen op het coronavirus is niet bekend. Kinderen in ons land worden nog niet gevaccineerd tegen het coronavirus.

