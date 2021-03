Woningen voor Randstad in het noorden? Daar hoort de Nedersaksenlijn bij

Volgens Bijl, maar ook volgens Arriva-regiodirecteur Jieskje Hollander, liggen er nu best kansen. Volgens Hollander zit het verhuizen vanuit de Randstad naar onder meer het Noorden momenteel in het politieke denken in Den Haag. De Nedersaksenlijn staat bovendien in een aantal verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamer.

Economie volgt infrastructuur

Volgens directeur Joachim Berends van de Bentheimer Eisenbahn zijn er in de Randstad te weinig economische groeimogelijkheden die er aan noord- en oostkant van Nederland nog wel zijn. "En de geschiedenis leert: economie volgt infrastructuur." Dus de kosten gaan voor de baten uit. Maar Berends denkt dat een maatschappelijke kosten-batenanalyse best goed uit zou kunnen vallen. Bijl wil een onderzoek naar wat de Nedersaksenlijn sociaaleconomisch de regio kan brengen. Met de uitkomsten daarvan kan Den Haag overtuigd worden.

Wat is de Nedersaksenlijn? De Nedersaksenlijn is een doorgaande spoorverbinding tussen Groningen over Emmen naar Twente. De verbinding kan ontstaan door de aanleg van een nieuwe spoorlijn van Emmen naar Musselkanaal en door het geschikt maken van de museumspoorlijn van de STAR voor gewoon personenverkeer tussen Musselkanaal en Veendam. Daarnaast moeten er grote aanpassingen aan het bestaande spoor komen tussen Almelo en Emmen en tussen Groningen en Veendam. Kosten: 555 tot 675 miljoen.

Bijl: "Als mensen ergens gaan wonen willen ze zorg, onderwijs en mobiliteit." Volgens Hollander is de spoorlijn goed voor de ontwikkeling van de regio. Bijl en Berends denken dan aan Duitse studenten die makkelijk naar Emmen en Groningen kunnen reizen, maar ook aan het hoger opleiden binnen de regio zelf. "De regio rondom Emmen is gemiddeld lager opgeleid dan andere gebieden. We zijn met mbo, hbo en de RUG bezig met de ontwikkeling van de Universiteit van het Noorden. Als studenten door een snelle verbinding in de eigen regio uiteindelijk een hogere studie kunnen doen is dat winst. Daar kan deze spoorlijn bij helpen."

Berends wijst op een omgekeerde trend die in delen van Duitsland gaande is. Niet meer het jarenlange wegtrekken uit plattelandsregio's naar de stad, maar een nieuwe trek van de stad naar het platteland.

waterstoftrein van Alstom (Rechten: Alstom/R.Frampe)

Waterstoftreinen

De Overijsselse CDA-Tweede Kamerkandidaat Piet Cees van der Wel pleit ervoor om op de Nedersaksenlijn waterstoftreinen te laten rijden. "Dan maak je kans op geld uit het Wobke-Wiebes-fonds" (genoemd naar de twee initiatiefnemers: minister Wopke Hoekstra en voormalig minister Erik Wiebes die 20 miljard in economische projecten willen steken. De Nedersaksenlijn staat overigens niet op de shortlist van kansmakers, red.). De Hardenbergse wethouder Te Rietstap ziet die kans ook omdat Drenthe en Groningen zwaar inzetten op de productie van waterstof als vervanging voor aardgas.

de drie mogelijkheden voor het ontbrekende stuk spoor om de Nedersaksenlijn aan te leggen (Rechten: Movares adviseurs en ingenieurs)

Lees ook: