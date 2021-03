Gemeente wil maximaal tweehonderd asielzoekers opvangen in Paterswolde

De gemeente Tynaarlo wil tijdelijk maximaal tweehonderd asielzoekers opvangen in de voormalige Bladergroenschool in Paterswolde. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, wordt het pand aan de Mevrouw Bähler Boermalaan tot uiterlijk juni 2024 verhuurd aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het verzoek daartoe komt van het COA. Tynaarlo wil naar eigen zeggen graag helpen. "Wij vinden als college dat we mensen die uit angst voor hun leven alles hebben moeten achterlaten, moeten helpen om hier als actieve leden van onze samenleving een nieuw bestaat op te bouwen. Maar wel op een goede manier", zegt burgemeester Marcel Thijsen.

De burgemeester heeft wel voorwaarden aan de opvang gesteld. Hij wil geen 'supergrote locaties', maar eentje van 'bescheiden omvang'. Ook is er in Paterswolde geen plek voor asielzoekers die kansloos zijn voor een verblijfsvergunning en overlast veroorzaken. "Die horen in een aparte opvang thuis, niet in onze gemeente."

Vier jaar geleden ook plannen voor opvang

Vier jaar geleden werd in de gemeente Tynaarlo ook al gezocht naar een opvanglocatie voor asielzoekers. Uiteindelijk bleek die niet nodig, omdat het aantal vluchtelingen terugliep. Volgens de gemeente was er wel draagvlaak voor onder de inwoners. Aanvankelijk werd gekeken naar het Noorder Sanatorium in Zuidlaren, maar dat pand wordt inmiddels omgebouwd tot appartementencomplex. Volgens Tynaarlo is de voormalige Bladergroenschool op korte termijn de enige geschikte locatie.

De gemeenteraad van Tynaarlo moet nog wel instemmen met het plan. Als die akkoord gaat, komen er vanaf juni dit jaar asielzoekers naar Paterswolde. Die kunnen er maximaal drie jaar verblijven, maar de gemeente heeft wel het recht om de huur na twee jaar op te zeggen, als er nieuwbouw op die locatie komt. Rond de plek van de Bladergroenschool zijn plannen voor een knarrenhof, een woonlocatie voor senioren.