Raad van State keurt extra gasopslag in Norg goed

Er mag van de Raad van State meer gas worden opgeslagen in Norg (Rechten: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

Er mag meer gas worden opgeslagen in de ondergrondse gasopslag in Norg. Dat heeft de Raad van State bepaald. Bezwaren van omwonenden zijn daarmee afgewezen.

Toenmalig minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) besloot al eerder om extra gasopslag in Norg mogelijk te maken, waardoor daar zes miljard kubieke meter gas kan worden bewaard. Dat was vijf miljard. Een flink aantal omwonenden verzette zich op 14 december bij de Raad van State maar hun beroep is vanochtend ongegrond verklaard.

'Beperkt en aanvaardbaar'

Volgens de Raad van State zijn de risico's van verhoging van de druk in de gasopslag 'beperkt en aanvaardbaar'. De Raad van State houdt daarbij rekening met het afbouwen van de gaswinning in het Groningenveld. Ergens moet er een gasvoorraad kunnen worden aangehouden, stelt de Raad.

Het bezwaar van omwonenden dat oude gasputten zwakke punten hebben waardoor gas kan weglekken is niet gegrond verklaard. De Raad van State zegt hierover dat er geen redenen zijn om te twijfelen aan de adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen. De risico's zijn verwaarloosbaar en de zogeheten integriteit van de putten is in orde, volgens SodM. Klimaatminister Wiebes heeft eerder gezegd dat alle schades worden vergoed. Omwonenden vonden dat klinken als een vrijwaringsclausule.

Meer schademeldingen

Sinds 2015 is het aantal schademeldingen uit Noordenveld en Westerkwartier opgelopen tot 6.500. De lege gasvelden van Norg worden gevuld met geïmporteerd aardgas uit Rusland of Noorwegen, dat in een stikstoffabriek geschikt wordt gemaakt voor het Nederlandse gasnet. Er wordt momenteel gebouwd aan de tweede stikstoffabriek. Het zogeheten pseudo-Groningengas uit Norg verlaagt de vraag uit Groningen.