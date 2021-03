Steeds meer grijze reuzen verrijzen in het Drentse landschap

Bij Zoek het uit! kwam de vraag binnen: 'Hoeveel windmolens zijn er nu in Drenthe?'.

Er zijn in Drenthe meer windmolens dan alleen die in het windpark in de Veenkoloniën uit de grond gestampt worden, hoewel dat wel het grootste windpark in de provincie is. Volgens de website windstats.nl, waar alle windenergie statistieken van Nederland bijgehouden worden, zijn er op dit moment in totaal 43 windturbines in Drenthe.

Van het Windpark Drentse Monden Oostermoer zijn er 28 meegeteld in deze statistieken, terwijl daar in totaal 45 windmolens gepland staan. Als die allemaal af zijn, komen we uit op een totaal van zestig windmolens in Drenthe.

Drentse Monden Oostermoer

Elzo Springer van het windpark: "Op dit moment zijn er 22 molens bouwkundig klaar, en eentje die het al helemaal doet. Er staan er nu dus 23. Daar komen nog eens 22 bij, in de zomer verwachten we die af te hebben." De bouw van het windpark is dus over de helft.

De 45 windmolens in de Veenkoloniën komen op een lap grond van 50 vierkante kilometer, verdeeld over zes rijen van zes tot negen windmolens per rij. Het windpark ligt in het gebied van 2e Exloërmond, Nieuw-Buinen, Drouwenermond en Gasselternijveen, en is tot ver daarbuiten te zien.

De windmolens zijn zo goed zichtbaar vanuit de omgeving omdat ze zo hoog zijn. De ashoogte van de windmolens is 145 meter. De rotordiameter 131 meter. De tiphoogte, het hoogste puntje van de molen op het moment dat een wiek recht overeind staat, wordt daarmee 210,5 meter. Ter vergelijking: het hoogste gebouw in Drenthe, de Hondsrugtoren in Emmen, is 65 meter hoog.

Tegenstand

Omdat de molens zo hoog zijn en voor overlast kunnen zorgen, is er veel weerstand tegen de turbines. Zo speelt geluidsoverlast en lichtoverlast een grote rol. De windmolens maken een laagfrequent geluid, en veroorzaken op zonnige dagen slagschaduw. Daarnaast branden er bovenop de molens lampjes zodat het vliegverkeer op de hoogte is.

Uit draagvlakonderzoek van de gemeente Borger-Odoorn uit 2014 bleek dat er veel weerstand is tegen de komst van het windpark 'De Drentse Monden en Oostermoer'. Onder in- en omwonenden van het gebied waar het windpark mogelijk komt, is meer dan driekwart (77,2 procent) (sterk) tegen de komst van het windpark. 10,3 procent is voor de komst van het windpark, 11,2 procent is neutraal. Onder direct omwonenden is 82,1procent (sterk) tegen de komst van het windpark. Ondanks de duidelijke uitslag van dit onderzoek is toch doorgezet, en het windmolenpark is inmiddels bijna een feit.

Bromtonen

Elzo Springer: "We zijn de turbines die er staan nu nog aan het testen. Als ze straks aan staan zullen ze soms ook stoppen. Dat heeft te maken met de slagschaduw. Er mag maar een bepaalde tijd per dag of per jaar slagschaduw zijn, dus afhankelijk van het weer houd de windmolen dan op met draaien. Dat wordt allemaal geprogrammeerd."

Klassieke windmolens

Behalve windturbines heeft Drenthe natuurlijk ook ouderwetse windmolens, met een kap en vier wieken. In Drenthe staan 39 van zulke complete windmolens. De meeste hiervan zijn ook voor bezichtiging te bezoeken. Hier vind je een lijst met alle klassieke windmolens in Drenthe.

