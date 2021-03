Sint Henricusschool in Klazienaveen dicht na coronabesmettingen

Basisschool Sint Henricus in Klazienaveen is vanaf vandaag gesloten vanwege verschillende coronabesmettingen. Leerlingen krijgen voorlopig thuisonderwijs.

"We werken met bubbels en in vijf van de tien bubbels zijn besmettingen vastgesteld. Dat is ons te risicovol", zegt Béjanne Hobert, voorzitter van het College van Bestuur van de overkoepelde Stichting Primenius. "Technisch gezien hadden we dit besluit niet hoeven te nemen, maar we willen alle risico's uitsluiten."

De katholieke basisschool blijft in ieder geval de rest van de week dicht. "Na het weekend is de isolatieperiode van vijf dagen voorbij en kunnen we de balans opmaken", aldus Hobert. "In de tussentijd blijft testen het devies."

Sint Henricus is één van de 34 scholen van de Stichting Primenius.