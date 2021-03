Jolien d'Hoore wint eerste etappe Healthy Ageing Tour op TT Circuit

De vrouwen reden 28 rondes op het TT Circuit. In de finale van de etappe ging de talentvolle Daniek Hengeveld (18) solo op avontuur, maar zij redde het op het nippertje niet. In de massasprint, die werd ontsierd door een val van Lorena Wiebes, was de Belgische d'Hoore net iets rapper dan de Britse Barnes.

Uitzondering

Om duidelijkheid te scheppen hebben de twaalf Drentse burgemeesters in januari al besloten dat er tot 1 juni geen grote evenementen mogen worden gehouden in onze provincie. Maar voor de internationale Healthy Ageing Tour wordt een uitzondering gemaakt omdat het om een topsportwedstrijd gaat. Het deelnemersveld bestaat dan ook alleen maar uit beroepsrensters van World Tour Teams, Continental Teams en twee nationale selecties. Dat betekent dat er tijdens deze editie geen amateurploegen welkom zijn.

Voor veel deelnemers is deze Healthy Ageing Tour een belangrijke voorbereidingskoers op de Olympische Spelen die vanaf juli in Tokio zullen plaatsvinden.

Bubbel

De vrouwen leven tussen de koersen door in een bubbel. Ze worden ondergebracht in vakantiepark Orveltermarke in Witteveen en mogen het park niet verlaten. Verder worden alle mensen die wel toegelaten worden tot de wedstrijdlocaties getest. Dat geldt voor organisatie, jury en pers.

Maike van der Duin

Tijdens deze internationale vrouwenkoers staat er slechts één Drentse renster aan de start. De 19-jarige Maike van der Duin uit Assen debuteert dit seizoen als profrenster voor de Britse continentale ploeg van Drops.

Overige etappes

Morgen rijden de vrouwen nog een individuele tijdrit over ruim 14 kilometer op het afgesloten terrein van de Marnewaard-kazerne bij Lauwersoog. Vrijdag is de afsluitende etappe, over 115 kilometer, op en rond de VAM in Wijster. Ook daar is geen publiek welkom. De vrouwen rijden dan hetzelfde parcours als bij het Nederlands kampioenschap dat daar in augustus werd verreden.