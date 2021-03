Meppel krijgt extra treinen naar Zwolle

Goed nieuws voor de treinreiziger in Meppel. Vanaf september gaan er zes treinen per uur naar Zwolle.

De extra treinen zijn de sprinters vanuit Leeuwarden. Die hebben Meppel nu nog als eindstation, simpelweg omdat het spoor overvol was. Vanaf september rijden die na een stop in Meppel door naar Zwolle.

Spoorcapaciteit

Dat is mogelijk door recente verbouwingen aan het spoor. "Prorail is druk bezig geweest. Daardoor is de capaciteit toegenomen", vertelt Anita Boonstra van de NS. "Dat was ook hard nodig. Het spoor tussen Meppel en Zwolle is erg druk. Daar komen alle treinen uit Leeuwarden, Groningen en Emmen samen. Door de verbouwingen is er nu ruimte voor een extra trein."

Het gaat niet ten koste van de intercity's, ook die blijven Meppel aandoen. Daardoor gaat het aantal treinen tussen Meppel en Zwolle van vier naar zes.

Richting Groningen

In december wordt ook de verbinding tussen Groningen en Zwolle aangepast. Hierdoor verbeteren de overstappen in zowel Groningen als Zwolle. In de reisrichting Groningen gaat de Sprinter bovendien sneller rijden.

