Meerdere oorzaken ongeval spoorwegovergang Hooghalen

Volgens de wet moet je op elf meter van de spoorlijn 500 meter naar links en naar rechts kunnen kijken. Bij de spoorwegovergang in Hooghalen stonden de hekken precies op 11 meter afstand. Verder van het spoor was het zicht bij die overweg beperkt door begroeiing en bebouwing langs het spoor.

Minder zicht

Vanwege regen en grondmist was de tractor voor de machinist op 300 meter afstand vermoedelijk nog steeds niet zichtbaar. Pas op ongeveer 150 meter voor de spoorwegovergang zag de machinist de tractor. Hij tyfoneerde (toeterde, red.) en trapte op de noodrem. De onderzoekers van de NS vermoeden dat de tractor nog heeft geprobeerd te versnellen, maar dat heeft niet mogen baten.

De sterk verstevigde onderkant van de trein raakte het onderstel van de aanhanger. Die kwam los van de laadbak met een geschatte lading van 18 ton. De zandbak heeft zich daarna meters in de treincabine geboord. Een treincabine heeft wel een kooiconstructie, maar is niet gemaakt om een klap met zo'n grote lading op te vangen. De machinist heeft waarschijnlijk niet geprobeerd om te vluchten en is om het leven gekomen.

Grote impact

Volgens Prorail zijn mensen die bij het spoor werken een grote familie en weet men nog precies waar men was toen op 22 mei 2020 bekend werd dat een machinist om het leven was gekomen bij de aanrijding. "Ieder ongeluk is er een te veel. Maar het is ondraaglijk dat de machinist is overleden. Want ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond het spoor", zegt operationeel directeur Ans Rietstra bij de presentatie van de uitkomsten van het onderzoek.

Het ongeval heeft ook grote indruk gemaakt bij NS-personeel. "Bij NS staat de veiligheid van onze medewerkers en reizigers voorop. We hebben toen meteen besloten tot een grootschalig onderzoek", zegt NS-topvrouw Marjan Rintel. Er kwam niet alleen een onderzoek naar de toedracht van het ongeval, maar er werd ook een risicoanalyse gemaakt van onbewaakte spoorwegovergangen in bredere zin. Het gaat om het grootste onderzoek van NS in jaren.

Heeft bestuurder tractor verwijtbaar gehandeld?

De bestuurder van de tractor bleef ongedeerd. Het onderzoek naar eventuele verwijtbare feiten is afgerond en naar het openbaar ministerie gestuurd. Die moet dat nu gaan beoordelen. Uit het onderzoek van NS en Prorail komt naar voren dat de hekken open stonden, terwijl die na gebruik meteen weer dienen te worden gesloten.

Hoewel de overweg in particuliere handen was, was het in de praktijk meer een openbare spoorwegovergang. De overweg stond al op de nominatie om te worden gesloten, maar door tegengestelde belangen kwam dat traject in een impasse. Drie maanden na het ongeval volgde een bijna-ongeluk dat ertoe leidde er wel overeenstemming werd bereikt over een oplossing. Er kwam een tijdelijke weg langs het spoor naar een beveiligde overweg. De definitieve weg is zo goed als klaar.

Lees ook: