Dak voor wielerbaan in Assen: 'Ik kan niet anders dan lachen'

"Ik kan niet anders dan lachen. Het is buitengewoon mooi voor de Noordelijke wielersport dat dit mogelijk wordt gemaakt", vertelt een heel blije Ger Heeringa van het Regionaal Wielercentrum Noord.

'Het is nu of nooit'

De houten wielerbaan ligt er al sinds april 2016, en toen al was er sprake van dat er een dak op zou moeten. "Maar we hadden toen geen financiële middelen", legt wethouder Bob Bergsma uit. "Wel hebben we altijd gezegd: in de toekomst moet dat dak er hoe dan ook komen." Meerdere plannen lagen op tafel, maar werden allemaal opzij geschoven omdat ze simpelweg te duur waren.

Maar een dak is wel hard nodig. Niet alleen omdat de houten baan verloederde door de Nederlandse weersomstandigheden, ook omdat er steeds minder gebruik van werd gemaakt: "We merkten al gauw dat het aanvankelijke enthousiasme, dat dat tanende was", legt Heeringa uit. "Het gebruik liep in de loop der jaren steeds verder terug en dat had allemaal te maken met het imago van de baan. Iedereen zei: 'het is een schitterende baan, maar het moet wel droog zijn, anders kun je niet sporten.'"

Volgens Ger Heeringa, voorzitter van het Regionaal Wielercentrum Noord is het dak hard nodig om te baan te behouden:

Uiteindelijk ligt er nu een volgens alle partijen iets soberder plan van ruim twee miljoen euro op tafel. Soberder, maar wel haalbaar. De bedoeling is om een houten overkapping te maken die ruim over de hele baan komt zodat bezoekers ook droog staan tijdens het kijken. Ook komen er zonnepanelen op het dak. De zijkanten blijven open maar kunnen in de winter afgesloten worden, bijvoorbeeld met doeken. "Of dat niet koud is? Nou, het zijn sporters dus ik ga er van uit dat ze een paar rondjes rijden en dan zo warm zijn", aldus wethouder Bergsma.

De gemeente betaalt 1,3 miljoen euro, het wielercentrum draagt anderhalve ton bij en er staat nog een subsidieaanvraag uit zodat er genoeg geld op tafel ligt. Ook de provincie ziet het belang in van een dak en legt een half miljoen euro op tafel. "Dit voegt echt iets toe. Zo'n houten kombaan, daar zijn er maar een paar van in Nederland, en daar hebben we er dus straks een van in onze fietsprovincie. We hebben nu mountainbikeroutes, crossbanen en noem maar op. Dus we zijn helemaal compleet", aldus een enthousiaste gedeputeerde Henk Brink.

Volgens het wielercentrum levert het dak veel op:

Extra ruimte en hoge verwachtingen

Behalve een dak over de wielerbaan wordt het gebouw dat ernaast staat uitgebreid. Op de nieuw te bouwen bovenverdieping komen Sport Drenthe en de afdeling Sport en Bewegen van het Alfa College te zitten. Een ontwikkeling waar wethouder Bergsma ook heel blij mee is: "Sport Drenthe is de belangenbehartiger van sport in onze provincie. Die heeft zo'n belangrijke rol voor iedereen die hier aan sport en bewegen doet. En ook de studenten van het Alfa College, die gaan hier zorgen voor reuring."

Voorzitter Heeringa kan niet wachten tot de eerste palen de grond in worden geslagen. Volgens hem wordt de baan met dak wekelijks vijf keer meer gebruikt dan nu. "We gaan er echt ongelofelijk op vooruit. Het hele imago van het wielercentrum krijgt een boost. En als je ook kijkt naar de voorzieningen in de buurt zoals het hotel, de parkeerplaatsen, dat is echt schitterend." Een WK mag er dan wel niet georganiseerd worden omdat de baan daarvoor te kort is, toch verwachting Heeringa mooie nationale en internationale sportevenementen op 'zijn' wielercentrum.

Maar voor het zover is moeten eerst de gemeenteraad van Assen en de provinciale staten van Drenthe in april er nog wat van vinden. Als zij akkoord zijn met de financiering, dan hoopt wethouder Bergsma dat de baan in maart volgend helemaal af is.

Lees ook: