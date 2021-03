Grolloo Zorgt wil in 2022 zorgwoningen bouwen

Ouderen uit Grolloo die niet langer thuis kunnen wonen, zijn nu vaak aangewezen op wooncentra in Rolde, Borger of Assen. In het dorp zijn te weinig geschikte woningen voor hen, volgens Grolloo Zorgt. Dat terwijl de meeste ouderen het liefst in Grolloo zouden willen blijven tot het einde van hun leven.

'Veel behoefte'

Grolloo Zorgt wil woningen zonder verdieping bouwen die speciaal ingericht zijn voor ouderen die zorg nodig hebben. Het is niet de bedoeling dat er 24-uurszorg zal plaatsvinden, maar dat ouderen in de woningen gebruik zullen maken van thuiszorg. Een deel ervan wordt sociale huur, een ander deel komt in de vrije sector.

"We willen een soort hofje rondom een binnenplaats met achter het huis een eigen terrasje. Er komen ook geen algemene ruimtes in het complex en mensen houden hun privacy", vertelt Roelof Dilling van de projectgroep, die bestaat uit vrijwilligers uit het dorp.

Er is volgens Dilling veel behoefte onder de ouderen voor zorgwoningen. Uit een enquête die de vereniging hield blijkt dat de meesten van hen niet weg willen uit Grolloo. "Veel mensen wonen met plezier in Grolloo en willen hier heel lang blijven wonen, maar op dit moment moeten ouderen in de laatste fase van hun leven vaak weg. Ze zijn dan verder verwijderd van hun familie en sociale netwerk", legt Dilling uit.

Ontmoetingsplein

Naast de bouw van zorgwoningen zijn er in het dorp ook plannen voor een verbouwing van Het Markehuis. Het is de bedoeling dat het dorpshuis voor de ouderen een gemakkelijk bereikbare plek blijft waar ze kunnen sporten, eten of deelnemen aan een vereniging. "We willen de ingang verplaatsen naar de kant van het woonzorgcentrum. Tussen het dorpshuis, de zorgwoningen en de naastgelegen sportvelden en basisschool willen we een soort ontmoetingsplein creëren waar jong en oud elkaar tegenkomen", vertelt Dilling.

De plannen voor de verbouwing van het dorpshuis liggen nog even op de plank, maar de zorgwoningen wil de projectgroep op korte termijn laten bouwen. Dilling: "We hebben al contact gehad met de gemeente en die staat positief tegenover ons plan. We willen 2021 gebruiken om alles rond te krijgen en hopen dat we het voorjaar van 2022 kunnen beginnen met bouwen." Eind volgend jaar moeten de woningen er als het aan de projectgroep ligt staan.