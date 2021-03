Honderd jaar vakantievieren in hetzelfde huisje

De bossen, aangeduid als Noorderduinen, zijn meer dan honderd jaar oud en werden aangelegd met het oog op recreatie en toerisme. "Door de vervuiling van de industriële revolutie aan het einde van de 19e eeuw zochten de burgers, met name rijke burgers uit grote steden, het platteland op", legt Jermo Tappel van de stichting uit.

Interbellum

De Groningse familie Landweer liet het buitenverblijf bouwen in de periode tussen beide wereldoorlogen, het Interbellum. "Het huis is typerend voor die periode en bovendien heel uniek want vakantiehuisjes uit 1924 zijn er niet zoveel", aldus Tappel.

Het huis heeft kenmerken van de zogenaamde chaletstijl. "In die periode reisde mensen veel, ze waren echt niet wereldvreemd. De chaletstijl is geïnspireerd op een Zwitsers chalet, een houten huisje gebouwd in een bosrijke omgeving, net als hier. De stijl kenmerkt zich door roederamen met luiken maar ook een versiering op het dak die we makelaar noemen, aan de voorkant."

Restauratie

Toen het vakantiehuis in bezit van Stichting Het Drentse Landschap kwam, was het oud en toe aan een restauratie. "We hebben het behouden als vakantiehuisje en een klein stukje uitgebreid maar dat hebben we zo subtiel mogelijk gedaan door het huisje zelf in stand te houden en de keuken aan te bouwen. In de keuken zie je nog de oorspronkelijke achtergevel van de woning."

Het buitenverblijf is bijna honderd jaar in familiebezit geweest. "Gelukkig heeft de laatste bewoner tot 96-jarige leeftijd hier mogen wonen. En vandaag de dag is het nog steeds een vakantiehuisje maar dan samen met achttien hectare prachtig mooi natuurbos", besluit Tappel.