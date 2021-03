Corona: 171 nieuwe besmettingen in Drenthe

Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen, inclusief vandaag, ligt in onze provincie op 122,7 besmettingen per dag.

Het afgelopen etmaal zijn veruit de meeste besmettingen gemeld in de gemeente Emmen (77). Er zijn in dit etmaal geen nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Wel is er één overlijden geregistreerd. Dat is in de gemeente Emmen.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 10-03-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 995 (+3) 5 20 Assen 2374 (+10) 42 13 Borger-Odoorn 1077 (+10) 22 14 Coevorden 2131 (+13) 45 27 Emmen 6065 (+77) 105 66 (+1) Hoogeveen 3393 (+13) 61 40 Meppel 1506 (+11) 21 24 Midden-Drenthe 1441 (+6) 27 27 Noordenveld 1066 (+8) 19 24 Tynaarlo 1076 (+10) 16 20 Westerveld 628 (+3) 12 17 De Wolden 1262 (+6) 27 21 Onbekend 49 (+1) 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk zijn 5330 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een woensdag is dat het hoogste aantal sinds 20 januari.

In de afgelopen week zijn er gemiddeld 4600 positieve tests per dag gemeld bij het RIVM. Dat gemiddelde stijgt nu voor de derde dag op rij, maar blijft over het algemeen nog redelijk stabiel, rond de 4500 per dag.

Het aantal sterfgevallen blijft dalen. Afgelopen etmaal werd het overlijden van 31 coronapatiënten geregistreerd. Voor een woensdag is dat het laagste aantal sinds 30 september. In de laatste zeven dagen zijn 252 sterfgevallen genoteerd, en dat weekcijfer was sinds 22 oktober niet zo laag.

Landelijk ziekenhuizen

Na twee dagen van stijgingen, is het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen afgelopen etmaal gedaald. Het totale aantal opgenomen patiënten met covid-19 is nu 1913, dat zijn er 50 minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Van hen liggen er 560 op de intensive care (ic), vier meer dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1353 coronapatiënten, een afname van 54 afgelopen etmaal.

Eergisteren en gisteren nam het aantal opgenomen coronapatiënten toe, met respectievelijk 54 en 58. De vijf dagen daarvoor was er juist iedere keer sprake van een daling. Het is LCPS gaat er al een aantal weken vanuit dat het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode stijgt. Dat is het gevolg van de oprukkende besmettelijkere Britse variant van het coronavirus.