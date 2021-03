Vastgoedeigenaren willen niet meebetalen aan verbetering centrum Meppel

Om de binnenstad van Meppel aantrekkelijker te maken werd in 2019 Bureau Binnenstad Meppel opgericht. Daarin zijn de Meppeler Handelsvereniging (MHV), Vereniging Eigenaren Centrum Meppel (VECM) en Gemeente Meppel vertegenwoordigd.

Kiesdrempel

Zij hebben genoeg plannen, maar daarvoor is wel geld nodig. Het geld voor de plannen van Bureau Binnenstad kwam tot nu toe vooral uit de portemonnee van de gemeente en de ondernemers. Het plan was om ook vastgoedeigenaren mee te laten betalen.

Dat plan is voorlopig gestrand. Als in een stemming de kiesdrempel (50 procent van de pandeigenaren moest stemmen) en een meerderheid (66 procent van de stemmen) werd behaald, zou de gemeente een verordening opstellen. De kiesdrempel is gehaald, een meerderheid niet.

Centrummanager Arnold Schuurman wijt dat aan de slechte timing. "Een belangrijke oorzaak is dat veel ondernemers de portemonnee leeg hebben", zegt hij. "Het is een extra belastingaanslag voor de ondernemers die we zelf willen invoeren, maar een groot gedeelte kan dat momenteel niet dragen."

Schuurman geeft niet op; later dit jaar waagt hij een nieuwe poging. "Het plan verdient zeker een tweede kans", zegt hij. "Het kan in september nog eens in stemming gebracht worden. Dan kan de aanslag komen in februari, zodat het geld in april binnen is. Hopelijk stemt dan wel twee derde voor deze heffing. Als de corona-ellende voorbij is, is dat geld keihard nodig om die binnenstad een boost te geven."

Ernst Hakman hoopt dat het plan niet in de prullenbak belandt (Rechten: RTV Drenthe / Bastian van de Belt)

Freeriders

"De uitslag is natuurlijk ontzettend jammer", reageert Ernst Hakman. Hij is winkelier, vastgoedeigenaar in de Hoofdstraat van Meppel en groot voorstander van het plan. "We zien pandeigenaren een beetje als freeriders. Zij liften mee op alle investeringen die gemeente en ondernemers in de binnenstad doen."

De komende tijd wordt contact gezocht met de tegenstemmers. Een enquête moet uitwijzen of zorgen om geld de enige reden is waarom deze poging is mislukt. Hakman: "De mensen die wij spreken zijn voorstander. Zelfs de Kroonenberg Groep (eigenaar van winkelcentrum Keyserstroom, red.), terwijl het hun zo'n 10.000 euro per jaar gaat kosten. Ook die grotere spelers zien het belang van samenwerking in."

Volgens Hakman is het nu zaak om iedereen nog eens te informeren over de voordelen, ook al is dat niet zo makkelijk. "Het kan best zijn dat het pand hier tegenover eigendom is van een Canadese belegger of een Belgisch pensioenfonds. Die groep is ongetwijfeld minder makkelijk te bereiken."

Gratis parkeren

Hakman hoopt dat het plan niet in de prullenbak belandt. "De ondernemers en gemeente steken veel geld in de ontwikkeling van het centrum en dat werpt zijn vruchten af. Dat wordt nog beter als ook de vastgoedeigenaren gaan bijdragen."

De mogelijke inleg van de vastgoedeigenaren wordt gebaseerd op de grootte en waarde van de panden en verschilt daardoor per pand. Samen zou het bedrag uitkomen op 115.000 euro. Hakman heeft alvast één bestemming voor dat geld: "We zouden bijvoorbeeld te parkeertarieven flink kunnen verlagen. Het zou bijvoorbeeld veel extra bezoekers opleveren als de eerste twee uur gratis zouden zijn."

