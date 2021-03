Wethouder Noordenveld voorzitter Drents Jeugdfonds Sport & Cultuur

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur zet zich in voor kinderen van wie de ouders weinig geld te besteden hebben. Door het overnemen van de kosten voor contributie of de aanschaf van benodigde materialen, kunnen deze kinderen alsnog meedoen.

Frits Alberts was sinds 2012 voorzitter en benaderde Westendorp onlangs voor de functie. Hij heeft als wethouder van Noordenveld onder meer sport, jeugdwerk en jeugdhulp in zijn portefeuille. Westendorp is van de ChristenUnie, maar zit mede namens het CDA in het college.

Gespreid bedje

Westendorp kreeg naar eigen zeggen al gauw een goed gevoel bij het jeugdfonds. "De doelstelling van het fonds past goed bij mij", zegt de Rodenaar. "Het wegnemen van belemmeringen en ervoor zorgen dat jongeren mee kunnen doen in de maatschappij, vind ik een mooi streven. Of het nou gitaarles is of sporten bij een vereniging: iedereen zou mee moeten kunnen doen."

Westendorp heeft het idee in een 'gespreid bedje' terecht te komen. "Mijn voorganger heeft de bekendheid van het fonds de afgelopen jaren flink doen groeien. Bovendien heeft hij alle Drentse gemeenten achter het fonds gekregen. Er staat een goede organisatie met mensen die zich vol willen inzetten voor de jeugd."

140 kinderen

"In een ideale wereld zou het Jeugdfonds niet nodig moeten zijn", vervolgt Westendorp. "Maar in de praktijk zien we nu eenmaal dat er nog steeds jongeren zijn die financieel belemmerd worden, waardoor sporten, toneelspelen of musiceren er niet in zit."

Alleen al in Noordenveld maken zo'n 140 kinderen gebruik van het Jeugdfonds. "Ik ken een aantal kinderen die dankzij dit fonds mee kunnen doen en hier dankbaar gebruik van maken. Het is veel meer dan alleen goed voor de gezondheid. Het brengt ook structuur en een andere omgeving. Voor de sociale ontwikkeling is sporten of muziekmaken heel belangrijk", aldus Westendorp.

Corona

Westendorp denkt dat het coronavirus invloed gaat hebben op keuzes van ouders om hun kroost wel of niet naar een sportvereniging of muziekschool te sturen. "Sommige ouders zullen daar terughoudender mee zijn, vrees ik. Zij moeten weten dat er mogelijkheden zijn om steun te krijgen, waardoor hun kinderen niet letterlijk stil komen te zitten."

De wethouder van Noordenveld verwacht daarom dat het Jeugdfonds ook de komende jaren een blijvende rol van betekenis zal spelen. "In mijn vierjarige termijn als voorzitter, zal ik doorgaan met waar mijn voorganger gebleven was. Het fonds onder de aandacht houden en zoveel mogelijk jongeren in beweging brengen. Verder wil ik samen met de aanbieders van sport en cultuur kijken hoe we nóg betere pakketten kunnen aanbieden. Ik heb er erg veel zin in."

