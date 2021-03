Assen geeft nieuwe hospice halve ton voor inrichting gastenkamers

De bouw van het hospice aan de Ter Aardseweg is deze week begonnen. Eind dit jaar moet het pand klaar zijn. Het nieuwe hospice vervangt het huidige bijna-thuis-huis aan de Burgemeester Agterstraat in het centrum.

Te klein

De nieuwbouw is nodig omdat de plek waar ze nu zitten met drie gastenkamers te klein is, en uitbreiding er niet mogelijk was. Daardoor moest de stichting ook regelmatig 'nee' verkopen aan gasten, en dat willen ze niet langer. Jaarlijks komen er zo'n tientallen mensen die thuis niet willen of kunnen sterven.

Voor 2,2 miljoen euro komt er nu een nieuwe voorziening op een andere locatie, namelijk bij de wijk Peelo.

Het nieuwe hospice van Assen (Rechten: Hospice Assen)

Stichting Vrienden zoekt geld

Het hospice krijgt zes gastenkamers, twee logeerkamers en een kinderkamer. De gemeente vindt het belangrijk dat ook in de laatste fase de kwaliteit van leven zo goed mogelijk is. "Iedereen moet op zijn eigen manier z'n laatste levensfase kunnen doorbrengen, en de naasten moeten dichtbij kunnen zijn", zegt wethouder Harmke Vlieg.

De stichting Vrienden van het Hospice Noord- en Midden-Drenthe is nog op zoek naar meer geld voor de herinrichting. De stichting wil nog verschillende acties houden om 2,5 ton bij elkaar te krijgen. "Maar we zitten nog altijd in een coronacrisis en dat is natuurlijk niet het moment om lokale ondernemers ervoor te benaderen", zegt voorzitter van de Vrienden Bonnie Mastenbroek.

