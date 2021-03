Kunsthuis Secretarie wordt Stedelijk Museum Meppel

Na precies 25 jaar is Kunsthuis Secretarie in Meppel van naam veranderd. De nieuwe naam is Stedelijk Museum Meppel. Een naam die de lading beter dekt, vindt het bestuur.

"Dit zat al wat langer in de pen. Het is een eerste stap in de verdere ontwikkeling van het kunsthuis", vertelt bestuurslid Ronald Wassenaar. "Deze naam onderstreept ook de ambitie. Er komen op jaarbasis gigantisch veel mensen van veraf naar Meppel. Zuidwest-Drenthe is een erg populaire verblijfsregio. Een goed aansprekend kunstmuseum is daarbij geen gekke gedachte. Iedereen komt voor een wandeling door de natuur of over onze mooie pleinen. Daar moet een extra 'slecht weerlocatie' bij."

Nieuwe plannen

Bij de nieuwe naam en een ander logo horen ook nieuwe plannen. "We willen graag de officiële museumstatus", vervolgt Wassenaar. "Daarnaast kijken we ook inhoudelijk naar de programmering. We werken samen met de Stien Eelsingh-stichting. We gaan die collectie deels permanent tentoonstellen. De kans is aanwezig dat de stichting ook toetreedt tot ons museum, maar dat is nog pril."

Verbouwing

Wassenaar kijkt met een schuin oog ook naar een verbouwing. "Wij zitten in het oude stadhuis van Meppel. Een prachtig Rijksmonument, maar niet heel geschikt voor invaliden", vervolgt hij, wijzend naar de bordestrap bij de hoofdingang. "Mooi voor trouwfoto's, minder voor mensen die slecht ter been zijn. "Voor de toekomst moeten we zulke dingen aanpakken."

Qua kunst blijft Wassenaar mikken op de regionale schilders. "Onze positie is gericht op moderne kunst vanuit de noordelijke provincies. We gaan voor hen een platform creëren, want daar zitten zeer aansprekende kunstenaars tussen. Die bron is nog lang niet uitgeput."

