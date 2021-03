Djammen: de poëtische popliedjes van T A M A R

Vorige week kwam ze met haar nieuwe single. Een liedje uit het leven gegrepen.

'En het werd lente'

Het is cliché, maar daarom niet minder waar: muziek maken is een manier van je gevoel uiten. Dat is voor Tamar niet anders. "Als ik grip wil krijgen op mijn leven dan gebruik ik muziek", vertelt ze. Dingen die haar raken en zaken die haar wat doen, zijn de onderwerpen in de liedjes die ze schrijft.

Zoals haar nieuwe single 'en het werd lente'. Een nummer over het overlijden van haar moeder; een heftig thema. "En dat leent zich heel goed voor een liedje. Op die manier schrijf ik altijd mijn nummers", legt ze uit. Een leven zonder muziek zou voor Tamar ook ontzettend lastig worden. "Ik denk dat ik dan heel veel zou nadenken en heel veel zou praten en dat iedereen dan gek van mij zou worden." Juist de muziek helpt haar om een verhaal te vertellen.

"Ik zie het daarnaast ook echt als een soort van mijn nalatenschap", vertelt ze. "Ik ben moeder en mijn moeder is overleden. Dan ga je toch denken van: oké, ik kan ook ooit doodgaan. Nou, dan hebben ze in iedere geval nog liedjes, om te luisteren. Dat vind ik een mooie gedachte."

(Verhaal gaat verder onder de video)

Poëzie

Dat de nadruk bij Tamar ligt op de woorden en zinnen en dan pas op de muziek, blijkt wel uit haar manier van liedjes maken. Sommige artiesten beginnen met de muziek en vervolgens met de tekst. Bij de Rodense is dat absoluut andersom. "Ik begin altijd met de tekst. Tot heel lang. Op gegeven moment moet ik het liedje gaan afronden en dan komt de muziek er pas bij."

Naast liedjes, schrijft ze ook veel gedichten die zonder muziek blijven. Een deel daarvan staat op haar website. Daarnaast plaatst ze geregeld flarden zelfgeschreven poëzie op haar sociale mediakanalen. Eerst de tekst, dan pas de muziek. "Echt niet andersom. Dat lukt niet", zegt ze resoluut.

Hit the North en EP

Tamar heeft het afgelopen jaar heel wat uren doorgebracht met pen en papier, wat resulteert in nieuw werk. "Ik ga mijn EP uitbrengen, verderop dit jaar. Daarvoor ga ik nog wat singles uitbrengen", waar 'en toen werd het lente' er een van is. "Verder doe ik mee aan Hit the North", vertelt ze. "Daar kun je me ook vast nog wel bezig zien." Een jaar lang wordt de singer-songwriter klaargestoomd voor een professionele muziekcarrière en uiteindelijk een optreden op Eurosonic Noorderslag. Wanneer de EP precies uitkomt, zal ze later bekendmaken.