Dorpshuis Havelte heropend na renovatie

Zakelijk leider Eric Boers nam geen halve maatregelen: los van de buitenmuren bleef weinig hetzelfde. "Wij zijn er allemaal heel blij mee", zegt hij. "Het is erg modern geworden. Qua verlichting, ventilatie en duurzaamheid voldoet het weer aan alle normen van deze tijd. Ook hebben we ons erg wendbaar gemaakt. Het is een multifunctioneel centrum geworden. Het heeft sociaal-culturele activiteiten en een verenigingsleven. Daarnaast hebben we een paar vaste huurders zoals de fysiotherapie, een haptotherapeut, een tandheelkundige praktijk, een drukkerij en een bibliotheek."

Bibliotheek verplaatst

Het dorpshuis is niet groter geworden. "Het is een interne verbouwing", verklaart Boers. "De bibliotheek heeft een nieuwe plek. Zij nam 500 vierkante meter in beslag, maar is nu geïntegreerd in de ontmoetingsruimte. Daar staan de boekenkasten nu gewoon langs de kant. Dat levert ook meer reuring op in het dorpshuis en we kunnen daar nu meer samenwerken. Het wordt er makkelijker en leefbaarder van."

Zorg in Havelte

De plek van de bibliotheek is veranderd in een gezondheidsplein. Daar was burgemeester Rikus Jager erg van onder de indruk. "Dit is erg slim voor de toekomst en leefbaarheid van Havelte. Ik zie gebeuren dat in huizen zoals dit in de toekomst een poliklinische ruimte komt als dependance van een groot ziekenhuis. Stel je voor dat je weer een pandemie krijgt. Dan zou je ook hier zorg kunnen verlenen. Ik ben ervan overtuigd dat zoiets gaat werken. Je brengt de specialistische zorg daarmee dichter naar de mensen toe."

Jager ziet daarin extra kansen nu de digitalisering steeds harder gaat in de zorg. "Specialistische zorg kan nu ook op afstand. Daar valt winst te behalen."

De feestelijke opening van De Veldkei is voorlopig niet de laatste. De Veldkei is nog niet zoals het moet zijn. Als het aan Boers ligt wordt er nog verder gebouwd. Hij zou de achterkant van het gebouw, aan de Molenweg, willen afbreken om plaats te maken voor nieuwbouw. "Het oude gedeelte wil ik grondig aanpakken", zegt hij. "Daarbij kijken we naar slopen en nieuwbouwen. Als je daar binnenkomt kun je niet meer naar buiten kijken. Dat moet open en transparant. Ik zou een paar grote raampartijen heel mooi vinden, maar dan praat je over tonnen. Daarover zijn we druk in gesprek met de gemeente."

