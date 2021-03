Agnes Mulder: 'Omwonenden moeten grotere stem krijgen bij nieuwe energieplannen'

Moestert woont al 24 jaar in hetzelfde huis. Maar sinds de bouw van de windmolens niet meer met plezier. Om herhaling van de situatie, zoals in de Drentse Monden, te voorkomen, moeten burgers eerder betrokken worden bij dit soort plannen. Dat zegt CDA'er Agnes Mulder uit Assen vandaag in het programma Drenthe Kiest Op Tjak.

De burgers worden via een loting gekozen en mogen meedenken met beleid in hun buurt" CDA Tweede Kamerlid Agnes Mulder

Burgerraden en een nieuwe wet

Het CDA-Tweede Kamerlid wil dat in de wet wordt vastgelegd dat burgers in een vroeg stadium betrokken worden bij nieuwe energieplannen. "Je hebt bijvoorbeeld ook een onafhankelijke commissie voor milieu-aspecten. Dat willen we hier ook." Die burgers worden via een loting gekozen en mogen dan meedenken met beleid in hun buurt.

Ook Jan Nieboer, die destijds tegen de windmolens streed en nu op de lijst staat van de nieuwe partij Oprecht, ziet burgers als onderdeel van de oplossing van het klimaatprobleem. Nieboer: ''Er zijn heel veel andere mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Maar we willen het vooral overlaten aan de mensen die onderdeel van de omgeving zijn. En die moeten niet belast worden."

Leren van fouten

Ondanks tegengas van de omwonenden kwam er een paar maanden geleden toch een windmolen achter het huis van Moestert. "We hebben met zijn allen geprotesteerd. We hebben zoveel acties ondernomen, maar de regering heeft er gewoon niet naar geluisterd." Dit is fout gegaan, zegt ook Agnes Mulder van het CDA. "Dat is voor mij ook aanleiding geweest om met dit voorstel te komen. En ook met de burgerberaden. Om te kijken hoe je je ruimte lokaal en provinciaal kunt inrichten", aldus Mulder.

Moestert denkt dat het wel iets had uitgemaakt als ze eerder bij de plannen betrokken was geweest. "Als ze ons erbij betrokken hadden, dan stonden ze er nu niet. Dat weet ik zeker." Maar is dat ook echt zo? Krijgen omwonenden in dit soort situaties dan de laatste stem? Het antwoord van Agnes Mulder hoor je in de uitzending van Drenthe Kiest Op Tjak.

Verder vertelt Lida Moestert in deze uitzending dat ze 24 jaar lang met plezier in 2e Exloërmond heeft gewoond, maar door de komst van de windmolens slapeloze nachten heeft. En Jan Nieboer, die we kennen als anti-windmolenactivist, staat nu op de lijst van de nieuwe partij Oprecht. Hij is tegen windmolens, maar hoe wil hij de klimaatdoelstellingen dan halen?

Bekijk de uitzending van Drenthe Kiest Op Tjak over energietransitie hieronder: