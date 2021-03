Bezwaarmakers 'Langelo' zien argumenten van tafel geveegd worden

De inwoner van Steenbergen ging namens de negen indieners naar de zitting in Den Haag. "Iedereen kwam met een eigen bezwaar, maar ik vertegenwoordigde hen ter plekke." Vonk is blij dat de bezwaarmakers het proces gevoerd hebben om hun standpunten en argumenten ter sprake te brengen. Desondanks is hij niet verrast dat de Raad van State deze uitspraak doet.

Laatste woord

De Raad van State oordeelde dat een verhoging van de werkdruk in Langelo slechts beperkte en aanvaardbare risico's met zich meebrengt. Daarmee is volgens Vonk nu het laatste woord over de verhoging van de werkdruk gezegd.

Vorige week al bleek dat uit onderzoek van de TU Delft en TNO schades van omwonenden niet veroorzaakt kunnen zijn door bodemdaling- en stijging. Nu is er dus weer teleurstellend nieuws voor direct betrokkenen. "Het luik sluit zich voor de bezwaren", zegt Vonk. "Argumenten zijn rücksichtslos van tafel geveegd."

Steeds meer

De angst leeft bij Vonk dat dit nog niet eens het eindstation is van de 'ellende'. "Door de jaren heen is er steeds meer gas opgeslagen in Langelo", zegt hij. "Als men de gasopslag wil uitputten, zal de druk verhoogd worden. Ik sluit zeker niet uit dat men de druk later ophoogt."

Verder vreest Vonk een verschuiving van het Groningse gasprobleem. "De Raad van State oordeelde dat het verhogen van de capaciteit in Langelo van groot belang is voor de Groninger situatie. Maar wat in het belang is van de één, is niet in het belang van de ander."

