Noordenveld helpt gedupeerden coronacrisis bij betalen woonlasten

Om een opeenstapeling van schulden te voorkomen, heeft Noordenveld deze week een regeling opgesteld om gedupeerden te ondersteunen. Inwoners kunnen gebruikmaken van de zogeheten 'TONK' (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) als het gezinsinkomen door de coronamaatregelen met een kwart of meer ten opzichte van een jaar eerder is gedaald. Bovendien moeten de kosten van huur of hypotheek, water gas en licht meer dan 30 procent van het huidige gezinsinkomen bedragen.

Realistisch

Wethouder Alex Wekema van de gemeente Noordenveld ziet dat inwoners die zich normaal gesproken prima redden door de coronamaatregelen in de problemen komen. "Ik verwacht dat een groot deel van die problemen, wanneer de maatregelen versoepelen, ook weer verdwijnen", zegt hij. "Met de TONK willen we inwoners daarom door deze moeilijke periode heen helpen zonder dat zij in de schulden komen."

"Als college hebben we er bewust voor gekozen de TONK ruimhartig uit te voeren", vervolgt hij. "Maar daarbij moeten we ook realistisch zijn, de TONK is geen wondermiddel en zal niet voor iedereen in alle situaties een oplossing bieden."

De steun kan tot 1 augustus 2021 worden aangevraagd over de periode januari tot en met juni, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. De maximale uitkering in deze regeling is 500 euro per maand.