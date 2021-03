CDA in Tynaarlo verbaasd over gokautomatenbeleid gemeente

Het CDA in de gemeente Tynaarlo is flink verbaasd over de gang van zaken rond het aantal gokautomaten in de amusementshal in Zuidlaren. Het college heeft namelijk toestemming gegeven voor de verdubbeling van het aantal automaten.

Dat vindt het CDA gek, omdat eind vorig jaar een motie is aangenomen in de raad die er juist voor moet zorgen dat het aantal speelautomaten beperkt wordt.

Problematische schulden

De partij benadrukt in een brief aan de gemeente fel tegenstander te zijn van gokken: "Dit kan in de maatschappij onwenselijke verslaving opleveren waarbij deelnemers bijvoorbeeld als gevolg daarvan te maken kunnen krijgen met problematische schulden. Ook is er risico op witwassen en fraude."

Het CDA snapt dat ze het gokken niet kunnen verbieden, maar is er wel op gebrand om met beleid ervoor te zorgen het zoveel mogelijk te ontmoedigen. Dat het college dan nu een vergunning afgeeft voor 62 speelautomaten in plaats van de eerder vergunde 36 schiet bij de partij totaal in het verkeerde keelgat.

Spelautomatenverordening

Volgens de partij mag een burgemeester volgens de spelautomatenverordening voor maximaal één speelhal een vergunning verlenen waar dan maximaal vijftig speelautomaten mogen staan. Uit de vergunningsaanvraag blijkt dat er 62 automaten zijn aangevraagd voor de hal. "Mag de eigenaar dan nu 62, of 50 automaten plaatsen?" vraagt het CDA zich af.

En als de eigenaar wel recht heeft op 62 automaten, dan vraagt de partij zich af of de burgemeester hier in strijd met de verordening een vergunning heeft verleend: "Dient deze vergunning daarom dan niet worden ingetrokken of te worden vernietigd?"

Brandveiligheid

Ook was er bij een eerste vergunning sprake van 36 automaten met maximaal vijftig speelplaatsen, dus konden er maximaal zoveel mensen aanwezig zijn in de hal. In de latere vergunning is er dus sprake van 62 speelautomaten zonder een maximum aan speelplaatsen.

Dus vraagt het CDA zich af of het nu niet buitensporig druk wordt op de nabijgelegen parkeerplaatsen En wil de partij weten of er advies aan de brandweer is gevraagd ten aanzien van de brandveiligheid als er meer mensen in het pand zijn.