MHBOS: Koster praat liever met zijn voeten dan met zijn mond

Het doelpunt van Koster werd gemaakt toen Onze Club nog maar net begonnen was. Internet speelde totaal geen rol, presentator Niels Dijkhuizen was nog maar een broekie en de commentator van destijds was Wim Plekkenpol, inmiddels met welverdiend pensioen. "Het is inderdaad even geleden", lacht Koster. Tegenwoordig weten spelers gelijk of ze de held of de klos zijn als de camera's van Onze Club in de buurt zijn. Toen was dat wel anders. "Ik was er niet zo mee bezig. Nu wordt er sneller gezegd: 'TV Drenthe heeft het gefilmd', als je een mooi doelpunt maakt. Toen was dat wel anders."

Niet bewust

"Of het zo bedoeld was; we zullen het nooit weten", waren de woorden van commentator Plekkenpol, maar Koster kan nu eindelijk uitsluitsel geven. "Als ik zeg dat het bewust was, dan gelooft niemand mij. Ik zag de hoge voorzet en dacht: laat ik het maar proberen. Ik had niet verwacht dat hij er in zou vliegen. Zeker niet omdat links niet mijn beste been is."

Liever niet voor de camera

Vaak worden makers van prachtige doelpunten geïnterviewd voor de camera's van Onze Club, maar Koster niet. "Als het even kan, ontloop ik liever de camera's. Het is niet bepaald een hobby van mij." Toch vertelt hij nu wel over het mooiste doelpunt uit zijn carrière. "Ik vind het niet erg. Het gaat natuurlijk over iets moois, maar ik hoef dit niet iedere week te doen", besluit Koster.

