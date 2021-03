Het nieuwe Alfa-college: duurzaam voor én door studenten gebouwd

Bij binnenkomst valt meteen de servicebalie op: geplaatst op een prominente plek in de hal. De balie zelf bestaat niet uit nieuw bouwmateriaal, maar uit oude traptreden. Lichtgevende panelen boven de balie trekken de aandacht van de bezoeker. De bouw heeft zo'n drie jaar geduurd.

"Duurzaamheid en hergebruik van materialen kenmerken de verbouwing", vertelt opleidingsmanager Klaas Berends. "Daar zijn we trots op. Het mbo-onderwijs is geneigd om achter de ontwikkelingen in de maatschappij aan te lopen. Maar nu hebben we zelf het initiatief genomen, want het hergebruik van materialen op deze schaal wordt niet zo vaak toegepast.

Nauw betrokken

Daarnaast zijn de studenten nauw betrokken bij de bouw van het interieur. Terrin Pastoor kluste met studiegenoten aan de balie. "Het is bijzonder dat in zoveel aspecten van het gebouw een verhaal zit. Je staat er niet bij stil, maar veel materialen hadden eerst een totaal andere functie."

Bovendien hebben de studenten veel opgestoken van circulair bouwen. Eens wat anders dan les krijgen in een standaard klaslokaal. "Ik kon me eerst niet goed inbeelden hoe het gebouw er uit zou komen te zien", vertelt Pastoor. "Maar als je eenmaal bezig bent wordt dat beeld helderder en loopt het vanzelf."

Andere visie

Berends denkt bovendien dat de kennis die de studenten hebben opgedaan van pas komt bij hun toekomstige werk. "Je leidt de studenten op met een heel andere visie op het gebruik van materialen. Maar ook in business-opleidingen of bij de kappersopleiding komt het thema ruim aan bod", zegt hij.

Naar verwachting is de bouw over enkele maanden afgerond. In september, met de start van het nieuwe schooljaar, plant het Alfa-college een grote opening.