Rolder zorgcentrum Hendrik Kok na heftige weken verlost van corona

Zorgcentrum Hendrik Kok in Rolde is na wekenlang worstelen met coronabesmettingen helemaal covid-vrij. Daarvoor betaalde zorginstelling Interzorg een hoge prijs, want meerdere bewoners overleefden de uitbraak niet.

Op alle drie de afdelingen zijn volgens Interzorg op het moment geen bewoners of medewerkers meer met het coronavirus. Dat is voor het eerst sinds 21 januari, toen de eerste bewoner besmet raakte met het virus. Afdeling De Es ging gisteren als laatste afdeling uit quarantaine, nadat De Akker en De Brink dat vorige week al konden.

Grote impact

Interzorg is opgelucht dat het coronavirus niet meer rondwaart in de gangen van Hendrik Kok. Volgens woordvoerder Lonneke van den Berg hebben zowel de medewerkers als de bewoners en hun familieleden een zware tijd achter de rug. "Er is een groot aantal mensen overleden en dat heeft ontzettend veel impact gehad binnen Hendrik Kok. Het is erg pittig geweest en iedereen moet echt even aansterken", vertelt Van den Berg.

Veel medewerkers raakten ook besmet met het virus en het werd voor Interzorg steeds lastiger om nog genoeg personeel in te zetten om bewoners te kunnen verzorgen. Daarom deed de zorginstelling een beroep op medewerkers van andere vestigingen en kreeg ze hulp vanuit het initiatief Extra handen voor de zorg. Van den Berg: "Het is ons gelukt, maar het rondkrijgen van de roosters was zeker een puzzel de afgelopen periode. Het goed organiseren van de zorg werd daardoor best lastig."

'Elke dag een overlijden'

Hoeveel van de ruim zeventig bewoners er precies besmet raakten met en overleden aan het coronavirus wil Interzorg niet delen vanwege respect naar de familie en de bewoners van Hendrik Kok. Daarnaast is het voor de zorginstelling moeilijk om een exact getal te noemen, omdat veel bewoners onderliggend lijden hadden. Maar dat het er veel waren, is wel duidelijk.

Voorganger Gerhard ter Beek van de Protestantse kerk in Grolloo wordt doorgaans goed op de hoogte gehouden als er iemand in het zorgcentrum overlijdt en hij merkte dat het niet zo goed ging in het zorgcentrum. Ter Beek: "Er is een periode geweest waarin ik dagelijks een bericht kreeg dat er iemand uit Hendrik Kok was overleden. Het moet daar heel heftig zijn geweest."

'Schok voor Rolde'

Zijn collega Jan Bos, predikant in de Jacobuskerk in Rolde, kreeg die signalen ook. Volgens de predikant waren er heel veel overlijdens in Hendrik Kok. "Het laatste aantal dat ik hoorde was veertien, maar dat is alweer even geleden. Het was een schok voor het dorp en dan net in de laatste fase voor de vaccinatie. Erg verdrietig", aldus Bos. Bezoekers mochten tijdens de uitbraak nog wel naar binnen, maar dan in een beschermend pak.

Predikant Bos mocht dat ook en stond in Hendrik Kok twee mensen bij tijdens hun laatste levensfase. Hij zag daar dat de medewerkers het ontzettend zwaar hadden. Inmiddels gaat het volgens Bos beter in het zorgcentrum. "Maar - hoe cru ook - dat komt ook door het hoge aantal overlijdens, waardoor er minder bewoners zijn." Dat er wel bezoek mocht blijven komen, was erg belangrijk volgens de predikant. "Familie moet op bezoek kunnen, zeker bij stervenden."

Weinig nieuws

Veel nieuws kwam er niet naar buiten over de corona-uitbraak en meerdere bronnen zeggen tegen RTV Drenthe dat Interzorg weinig informatie deelde. Ook met nabestaanden en medewerkers niet. Het viel mensen wel op dat er vaak rouwadvertenties in de krant stonden van bewoners van Hendrik Kok. Onrust was er in Rolde niet echt, zegt voorzitter Ben Ernens van de dorpsbelangenvereniging. "Er waren wel zorgen van familieleden, maar verder heb ik er weinig over gehoord. Volgens mij viel het met de onrust wel mee."

Voor Interzorg-woordvoerder Van den Berg komen de verwijten dat er weinig is gecommuniceerd als een verrassing. "Aan het begin van de uitbraak hebben we uitleg gegeven in een artikel in weekblad De Schakel. Verder verzonden we wekelijks een nieuwsbrief naar cliënten en hun familie." Ze laat weten juist open te hebben willen communiceren over de corona-uitbraak.

Blik op vaccineren

Momenteel maakt Interzorg zich op voor het vaccineren van de bewoners van Hendrik Kok. Veel van hen hebben de eerste vaccinatierondes door de corona-uitbraak gemist. Er moeten vier weken zitten tussen de eerste coronaklachten en het toedienen van het vaccin. In de laatste week van maart kunnen de bewoners van het zorgcentrum een prik krijgen.

De strenge maatregelen in Hendrik Kok - en overigens ook in zorgcentrum De Hullen in Roden - blijven volgens Interzorg in ieder geval gelden totdat iedereen volledig ingeënt is. Van den Berg: "Vanaf dan mogen er per dag weer twee mensen op bezoek komen in plaats van één. Er is veel draagvlak onder de cliënten om gevaccineerd te worden en we kijken ernaar uit dat iedereen een vaccin heeft gehad. Maar we blijven nog steeds alert."