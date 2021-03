Meer boetes voor appen in het verkeer, bijna verdubbeling in Meppel

Het aantal boetes voor telefoongebruik achter het stuur is flink toegenomen. Vorig jaar werden in alle Drentse gemeenten meer bekeuringen uitgedeeld dan in 2019.

De grootste stijging was in de gemeente Meppel, waar bijna sprake is van een verdubbeling van het aantal boetes (96,5 procent). Dat blijkt uit een analyse van cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau door LocalFocus.

Meeste boetes in Assen

De meeste appende en bellende bestuurders gingen in 2020 in de gemeente Assen op de bon: 667 in totaal. Dat is een stijging van 83,2 procent ten opzichte van een jaar eerder, toen er 364 boetes werden uitgedeeld.

In de gemeente Aa en Hunze was de stijging van het aantal bekeuringen het kleinst in onze provincie. Vorig jaar waren dat er 159, een toename van 16,9 procent ten opzichte van 2019.

32,4 miljoen voor schatkist

In 2020 werden in totaal ruim 168.000 boetes uitgedeeld voor telefoongebruik achter het stuur. Dat zijn gemiddeld 459 bekeuringen per dag. Het leverde in totaal 32,4 miljoen euro op voor de schatkist. Bijna een op de drie boetes voor appende bestuurders werd vorig jaar uitgedeeld aan fietsers. In totaal gaat het om bijna 48.000 bekeuringen.

De prijs voor het vasthouden en gebruiken van een mobiele telefoon achter het stuur is dit jaar hoger. Vorige maand werd in de ministerraad besloten dat de boetes niet langer 240 euro bedragen, maar 340 euro.