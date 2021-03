Kermisbranche demonstreert: 'Jaar lang niks verdiend'

Bij de overhandiging in Groningen zijn ook meerdere Drentse kermisexploitanten aanwezig. Het protest wordt ondersteund door de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders (BOVAK) en de Nederlandse Kermisbond (NKB).

'Jaar lang niks verdiend'

"We staan nu één jaar stil, er is nog altijd geen stip op de horizon", zegt Martin Speelman, die het protest in Groningen coördineert. Volgens hem zijn de steunmaatregelen van het kabinet niet toereikend. "We moéten wel weer beginnen, anders komt het gewoon niet goed."

Speelman heeft in september nog drie kermissen opgestart met zijn botsauto's. "Maar zo'n heel bedrijf opstarten voor een paar kermissen, kost meer geld dan het oplevert", legt hij uit. "Eigenlijk was de laatste echte kermis voor bijna iedereen in oktober 2019. Daarna begon de winterperiode. We hebben een jaar lang niks verdiend."

De kermisexploitant hoopt op perspectief. "Als we op 1 juli mogen beginnen, zou dat al heel mooi zijn." Maar dan moeten gemeenten ook coulant zijn met het verlenen van vergunningen, stelt Speelman. "Ik maak soms mee dat er nog een procedure van zes tot tien weken aan vooraf gaat. Dan is het seizoen alweer bijna over voor het begonnen is", zegt hij cynisch.

(Tekst gaat verder onder de video)

'Normaal 80 procent van de agenda al vol'

In maart gaan traditioneel de eerste kermissen open, maar voorlopig is er vanwege de coronacrisis nog geen enkele vergunning verleend voor het houden van een kermis in 2021. "Normaal heeft iedere exploitant rond december zo'n 80 procent van het komende kermisseizoen ingevuld. Nu zijn de agenda's leeg", zegt voorzitter Atze Lubach-Koers van BOVAK. Daar komt bij dat de beloofde 10,5 miljoen euro overheidssteun er nog niet is, zegt de bond.

Lubach-Koers benadrukt dat de aangekondigde demonstraties ordelijk zullen verlopen. Kermisexploitanten komen niet met hun vrachtwagens en attracties naar de steden en maken alleen een wandeling over het kermisplein. Per stad zijn maximaal honderd demonstranten toegestaan. "Deze zes steden zijn belangrijke kermissteden voor ons", stelt Lubach-Koers. "We zijn jaarlijks bij hen te gast en dat is ons heilig."

Ziel en zaligheid

Martin Speelman sluit zich daarbij aan. "We zijn lieve mensen, dus we houden een vredelievende demonstratie", verduidelijkt hij. "Maar er moet gewoon wel wat gebeuren. We moeten een datum hebben. Als we geen datum krijgen, is dat ook goed. Maar dan moeten we wel gewoon goede steun krijgen."

Het liefst gaan de kermisexploitanten weer aan de slag. "Het zijn allemaal familiebedrijven die van vader op zoon worden doorgegeven. We leggen daar onze ziel en zaligheid in. We willen gewoon weer beginnen."