Gemeente Emmen trekt portemonnee voor maatschappelijke organisaties

Zo kunnen kunstorganisaties vanaf volgende week een aanvraag doen voor een financiële bijdrage. Daarnaast scheldt de gemeente de huur van accommodaties voor het vierde kwartaal van 2020 (deels) kwijt. Goed nieuws dus voor amateursportorganisaties.

Het is niet het enige wat de gemeente doet om de coronalast iets te verlichten. Voor de komende periode zullen er voor meer categorieën regelingen in het leven worden geroepen. In totaal is er 270.000 euro beschikbaar voor professionele culturele organisaties en 40.000 euro voor de amateurkunst, waarmee de kosten door afgelasting van voorstellingen en uitvoeringen niet helemaal op het bordje van de organisaties komen.

101.000 euro aan huurkwijtschelding

Voor buitensportaccommodaties wordt maximaal 45% van de huur gecompenseerd. Bij binnensport wordt 100% vergoed. Daarvoor is gekozen omdat bij buitensport de huur van de accommodatie niet afhankelijk is van de mate waarin het daadwerkelijk gebruikt wordt. Bij binnensport betalen verenigingen huur per uur of dagdeel. Het gaat in totaal om een bedrag van ca. 101.000 euro.

De gemeente Emmen maakt hiervoor gebruik van de rijksregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS). Hiervoor heeft het kabinet een bedrag van 30 miljoen beschikbaar gesteld. De culturele instellingen en de sportverenigingen ontvangen op korte termijn een brief van de gemeente. Aanvragen moeten voor 1 september 2021 zijn ingediend.