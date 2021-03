'Slimme' seksspeeltjes EasyToys waren kwetsbaar

Het bedrijf ESET deed onderzoek naar zogeheten 'seksnologie'. Door de coronacrisis nam de verkoop naar 'slimme' seksspeeltjes enorm toe. In de eerste twee maanden van dit jaar is al ruim 50 procent meer van zulke speeltjes verkocht dan in het hele jaar 2020. Volgens EasyToys komt dat onder meer doordat mensen vanwege de lockdown op afstand 'van elkaar willen genieten'. Slimme seksspeeltjes zijn op afstand te bedienen met een app op je telefoon. Maar volgens ESET zat het niet altijd goed met de digitale beveiliging daarvan.

Drents tintje aan EasyToys

EasyToys is onderdeel van erotiekgigant EDC Retail, het bedrijf van Eric Idema uit Annen. EDC Retail is in Europa marktleider op het gebied van erotische producten. EasyToys.nl is daarnaast de grootste webshop van de Benelux. Het erotiekbedrijf is inmiddels in zeven landen te vinden. Bij EDC Retail werken zo'n tweehonderd mensen. In 2019 bedroeg de omzet 33 miljoen euro.

EasyToys is sinds dit seizoen overigens ook hoofdsponsor van voetbalclub FC Emmen. Onlangs werd dat contract tot de zomer van 2022 verlengd. Om de sponsoring was aanvankelijk nog een hoop te doen. De KNVB was in eerste instantie tegen, omdat een seksspeeltjeswebsite 'niet gepast' zou zijn. Uiteindelijk ging de bond overstag.