'NVWA greep niet in omdat fipronil niet schadelijk was'

Volgens de advocaten van de hoofdverdachten in de zogeheten fipronilaffaire zag de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) eind 2016 aanvankelijk geen gevaar in het gebruik van het insecticide fipronil in pluimveestallen.

Miljoenen eieren werden in de zomer van 2017 echter vernietigd toen daarin het bestrijdingsmiddel fipronil was aangetroffen.

Dat bleek donderdag tijdens de tweede dag van de strafzaak in de rechtbank in Zwolle. Vanaf juli 2017 werden meer dan honderd pluimveebedrijven stilgelegd omdat in eieren fipronil bleek te zitten. De NVWA kreeg al eind 2016 tips over het gebruik van dit middel door de Belgische leverancier Patrick R. en door ChickFriend. Uit interne stukken van de NVWA blijkt dat het toen niet als schadelijk werd gezien, zeggen de raadslieden.

Bestrijding bloedluis

De 35-jarige Martin van de B. uit Barneveld en de 28-jarige Mathijs IJ. uit Nederhemert bestreden met hun bedrijven ChickFriend en ChickClean bloedluis in pluimveestallen. Deze mijt vormt een hardnekkig probleem in de sector met zieke kippen en productieverlies tot gevolg. "Het was toch veel logischer geweest even navraag te doen? Hoeveel kleiner was deze zaak niet geweest?" vroeg advocaat Aart van Voorthuizen zich af. Zijn collega Wouter Hendrickx noemde dit 'een mini-toeslagenaffaire'. Van een van de grootste zaken in voedselfraude in Nederland was geen sprake, vinden de raadslieden.

Zo schadelijk was fipronil in eieren niet: beide verdachten zijn langdurig blootgesteld aan het middel en hebben er niets aan overgehouden, zeiden ze zelf. De samensteller van het bestrijdingsmiddel van ChickFriend, Patrick R., wordt in België ook niet verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid, zeggen de advocaten.

Woensdag eiste het OM twee jaar cel tegen de twee hoofdverdachten, waarvan een halfjaar voorwaardelijk. Ook wil het OM dat ze drie jaar niet in de agrarische sector werken.

Lees ook: