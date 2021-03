Opfrisbeurt watersportstrand Rietplas staat op punt van beginnen

"We hebben een plan van aanpak opgesteld en deze doorgespeeld naar de gemeente Emmen", aldus wijkvoorzitter Henry Ahlers van de Rietlanden. "De raad moet er nog een klap op geven. Het was onze verwachting dat dit deze maand al zou gebeuren. De eerste aanpassingen hopen we toch dit voorjaar te kunnen maken."

Hondenstrand en parkeerplaats

De beide wijkverenigingen hebben samen met diverse watersportverenigingen, de reddingsbrigade, de ijsvereniging, een mountainbikeclub, een jachthondenvereniging en de werkgroep Hond en Rietplas hun plannen op papier gezet.

De clubs zien graag de aanleg van een kleine parkeerplaats, een hondenstrand bij het Zweeds monument, vlonders, visstekken, een mtb-route, een toilet en douchevoorzieningen.

Om het strand goed te ontsluiten voor auto's, een wens van de visvereniging, zou een stuk van het bestaande zandpad vanaf de Boerweg moeten worden verhard. Dat vergt nog een verkeersbesluit. "Het is nu nog verboden om in te rijden."

De verenigingen dragen zelf bij in de kosten van de aanleg. Henry Ahlers schat in dat deze niet al te hoog zullen liggen. "Het kost zeker geen tienduizenden euro's."

Kosten

De gemeente laat weten in gesprek te zijn over de plannen. "Op onderdelen werken we al aan de uitvoering", aldus een woordvoerder. "Bijvoorbeeld het hondenstrand. Daar beginnen we binnenkort met werkzaamheden om deze in te richten."

Voor een aantal watersportverenigingen staan er al containers. "Ook werken we aan de voorbereiding voor het plaatsen van toiletvoorzieningen." Over de kosten moeten nog besluiten worden genomen.

Laag waterpeil

Het verfraaien van het watersportstrand is een van de vele ideeën die de Rietplas op een hoger plan moet tillen. Een van de belangrijkste uitdagingen voor de gemeente zelf is het opkrikken van het waterniveau. De droge zomers van de laatste jaren zorgen voor problemen.

De Rietplas vult zich enkel met regenwater en als buien grotendeels uitblijven zorgt dat voor een lage waterstand. Met drooggevallen boten, grondverzakkingen en een verhoogde kans op blauwalg als gevolg.

Twee opties

Vorig jaar kondigde de gemeente aan om twee opties te onderzoeken om het water letterlijk en figuurlijk op niveau te houden: het oppompen van grondwater (kosten: vijf ton) of het inlaten van water via de Puurwaterfabriek. Dit voorjaar zou de gemeente een haalbaarheidsonderzoek naar beide mogelijkheden afronden.

Voor de zomer van 2021 moet duidelijk zijn óf een maatregel uitvoerbaar is en welke het beste voldoet, aldus de gemeente.

De Rietplas kampt in droge periodes met een laag waterpeil. De gemeente zoekt nog naar een oplossing. (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Aan de oostkant van de Rietplas, in de buurt van de Toermalijndreef, zijn er plannen voor de aanleg voor een beach house. De gemeente ging daarbij op zoek naar een uitbater die een horecazaak op deze locatie wilde runnen.

Eind vorig jaar trok de gemeente voorlopig de stekker uit de zoektocht. "Vanwege corona hebben we dat voorlopig uitgesteld", aldus de gemeente Emmen. "Je moet dit niet doen op het moment als iedereen het water aan de lippen staat. Als er weer lichtpuntjes zijn voor de horeca, kijken we of er weer een opening is."

De procedure voor de nog benodigde bestemmingsplanwijziging wordt binnenkort in gang gezet. Deze wordt eerst voorgelegd aan de wijkverenigingen, de provincie en het waterschap. Daarna start in juni of juli het formele traject en die gaat ongeveer een jaar in beslag nemen.

Camping Playa Sandur

Nabij de plek voor dat beoogde paviljoen ligt achter de Toermalijndreef en de Aventurijndreef de plek waar nog ruimte is voor een camping. De grond is in handen van een consortium waar ook aannemer Bert Fuhler uit Barger-Oosterveld deel van uitmaakt. Wijkbewoners zijn niet blij met deze plannen omdat zij overlast vrezen.

De wijkvereniging heeft zelfs voorgesteld om de grond over te nemen en in te richten als natuurgebied of voor de opwekking van duurzame energie. Wijkvoorzitter Fred Ottens zegt dat er geen gesprekken meer lopen tussen Fuhler en het bestuur. "De besprekingen zijn bevroren, van beide kanten komt niemand in beweging."

Geen haast

Berend Snoek van Fuhler laat weten dat de zoektocht naar een geschikte exploitant doorgaat, maar dat die op een heel laag pitje staat. "Mocht er iemand opstaan die het wil oppakken, gaan we aan tafel. Maar er is absoluut geen haast bij."