Werkstraf en boete na wildwest-rit door Assen

De man negeerde stoptekens, reed door struiken, maakte zich schuldig aan spookrijden en verzette zich bij zijn aanhouding. Dat gebeurde op 24 november vorig jaar, na een wilde achtervolging door Assen.

Wildwest-rit door Assen

De man reed op die avond met hoge snelheid over de A.H.G. Fokkerstraat. Het was achterop rijdende agenten opgevallen dat hij slingerde. Uit een kenteken-controle bleek dat de auto van de man niet APK-gekeurd was. Bovendien was het voertuig geschorst en onverzekerd.

Toen de agenten de man wilden aanhouden, scheurde hij met hoge snelheid weg. Een wildwest-rit door Assen volgde. Daarbij maakte de man zich schuldig aan spookrijden en nam hij een vluchtheuvel binnendoor. Hij reed met hoge snelheid over groenstroken en fietspaden en sjeesde bij de kruising aan de Industrieweg finaal door rood. Dat, terwijl van beide kanten verkeer kwam aanrijden.

Tegen betonblok

Agenten achtervolgden de man met zwaailichten, maar de Assenaar was niet te stoppen. Uiteindelijk kwam de auto van de man bij de Europaweg tot stilstand tegen een betonblok. De man stapte zijn auto uit en zette het op een lopen.

Eén agent kreeg de man te pakken, maar toen die de Assenaar wilde arresteren werd hij in zijn hand gebeten en met een vinger in zijn oog geprikt. Meerdere agenten moesten er aan te pas komen om de man te kalmeren. De Assenaar moest mee naar het bureau en werd daar in de cel gezet.

Halfnaakt achtergelaten in cel

De Assenaar verklaarde dat hij geen zin had om zijn rijbewijs te laten zien, die avond in november. Dat was hem in juli vorig jaar ook overkomen. Toen werd de man staande gehouden vanwege slingerend rijgedrag op een snorfiets. Ook deze aanhouding verliep niet zonder problemen. Zes agenten moesten eraan te pas komen om de man te bedwingen. Tijdens deze arrestatie werd de man door agenten met pepperspray bespoten. Ook was hij geslagen met een wapenstok en - naar eigen zeggen - halfnaakt achtergelaten in de cel.

"Ik heb daar zo'n trauma aan overgehouden, dat ik op die avond in november dacht: dit gebeurt me niet weer", zei de man tegen de rechter. Die hield rekening met de persoonlijke problematiek van de man, die onder meer lijdt aan diverse stoornissen.

"Deze vreselijk gevaarlijk actie zou met een onvoorwaardelijke celstraf afgedaan moeten worden, maar dat doe ik niet", zei de rechter. Zij vonniste naast de werkstraf geen rij-ontzegging voor de man. Wel wacht hem een geheel voorwaardelijke boete van 500 euro, mocht hij de fout weer ingaan.

De gewonde agent moest zich laten behandelen in het ziekenhuis. Hij diende een claim in van 104 euro. Dat bedrag moet de Assenaar betalen.

