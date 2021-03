Sem Schilt in de ring in Den Haag om aandacht te vragen voor sportscholen

"We probeerden de politici te laten ervaren wat we allemaal missen in de sportschool", legt Schilt uit, die eigenaar is van een sportschool in Zuidlaren.

Tijdens het kickboksen vanmiddag hielden de sporters een stok vast, waarop hun tegenstander in kon slaan. Zo werd toch de anderhalve meter in stand gehouden. Ook werden er 20.000 handtekeningen aangeboden, van mensen die graag weer willen dat de sportscholen open gaan.

Binnen sporten is vanwege de coronacrisis verboden. Het alternatief - buiten sporten - mag wel, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Je kunt met z'n tweetjes buiten sporten en vanaf dinsdag 16 maart mag dat weer met vier personen. Jongeren tot 27 jaar mochten sinds begin maart alweer buiten sporten in groepen.

Buiten sporten

Schilt geeft bij zijn sportschool in Zuidlaren ook buiten les, aan de jeugd. En met het oog op de versoepelingen is hij een actie gestart voor het buitensporten met vier personen. "Ik probeer bezig te blijven", zegt Schilt, die duidelijk al z'n opties wil benutten. "Ik ben blij dat ik tenminste iets kan", benadrukt hij. "Als je een café hebt, kun je helemaal niets. Maar dit is niet wat we zouden willen doen."

De situatie is niet ideaal. Op zo'n stormachtige dag als vandaag krijgt hij veel appjes binnen. "Gaan de lessen wel door?" Schilt probeert hier zo goed mogelijk op in te spelen en heeft een tent neergezet, voor de slechte dagen. "Niet alle sportscholen zijn met het buitensporten gered, dus ik heb vanmiddag ook meegedaan aan de actie om andere sportscholen een hart onder de riem te steken."

Stem laten horen

En dat is niet het enige. Volgens Schilt is het goed dat de publiciteit opgezocht is. "Als je je niet laat horen, gebeurt er niks. Als je wél wat van je laat horen, is er een klein beetje beweging", ziet hij. Maar dat is volgens hem niet hoe een democratie zou moeten werken. "Ze zeggen steeds wat er niet mogelijk is, maar laat ze nu eens bekijken wat er wel mogelijk is."

De versoepelingen rondom het sporten ziet hij vooral als een zoethoudertje in verkiezingstijd. Hij ziet weinig perspectief voor de sportscholen, want - kijkend naar het tempo waarmee de laatste maanden gevaccineerd is - gelooft hij niet dat in juli de meeste mensen in elk geval één vaccinatie zullen hebben gehad.

Blijvende verandering

Ook vraagt Schilt zich af of mensen, als de sportscholen weer open mogen, nog wel komen. "Net als bijvoorbeeld bij de Ziggo Dome. Zullen mensen nog naar zulke grote concerten gaan als ze weten dat er risico's zijn?" Schilt denkt dat de coronacrisis tot een blijvende verandering heeft geleid. "Want over een tijd heb je weer de volgende ziekte", vreest hij.