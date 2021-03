Werk- en celstraf voor heling snorfiets en jatten van pakketje

Een 61-jarige Assenaar is door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van veertig uur. De man is schuldig aan heling van een snorfiets en aan diefstal van een DHL-pakket.

Naast de werkstraf hangt hem een week voorwaardelijke celstraf boven het hoofd.

Snorfiets voor een prikkie

De man kocht in augustus 2019 in Meppel een gestolen snorfiets. Hij deed geen nader onderzoek naar de herkomst van de snorfiets voor een prikkie. Hij betaalde een slordige honderd euro, en daarmee werd hij heler. Hij had volgens de rechter moeten weten dat het voertuig, compleet met kenteken, uit een eerder gepleegde diefstal afkomstig was. Van die diefstal was aangifte gedaan. Via het kenteken en getuigenverklaringen kwamen agenten al snel bij de man uit.

Pakketje uit bus DHL

Op 4 december vorig jaar greep de Assenaar een pakketje uit een bestelbus van DHL. De bus stond met open achterklep bij een winkel in Assen geparkeerd. De Assenaar was langs het busje gefietst en had er zomaar een pakketje uitgepakt. Getuigen zagen wat er gebeurde. De Assenaar kon even later bij de Havenkade worden opgepakt. Hij zou de diefstal samen met een 38-jarige medeverdachte hebben gepleegd. Diens strafzaak werd vandaag uitgesteld, omdat belangrijke rapportage over de man ontbrak.

Of het pakketje uiteindelijk bij de juiste eigenaar is terechtgekomen, werd op zitting niet duidelijk, evenals de inhoud van het pakket.

De Assenaar was in het verleden een fervent druggebruiker. Hij heeft een strafblad waar veelal diefstallen op prijken. Mocht de man binnen twee jaar opnieuw de fout ingaan, dan moet hij een week de cel in.