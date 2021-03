Maandje brommen voor vernieling ruiten en scooters

Voor vijf vernielingen in Hoogeveen is een 26-jarige man uit die plaats door de politierechter veroordeeld tot zestig dagen celstraf. De helft daarvan is voorwaardelijk.

"Dan heeft de man in elk geval onderdak", stelde de rechter.

In oktober vorig jaar vernielde hij een ruit van een woningbouwvereniging, één van een schoenenzaak en een ruit van de toegangsdeur van de flat De Arend. Daarnaast maakte hij zich schuldig aan vernieling van twee scooters.

Zoektocht naar overnachtingsplek

De man werd staande gehouden bij de schoenenzaak waar hij een ruit had ingegooid. Agenten roken een sterke dranklucht bij de man en sloten hem in. Hij bekende dat hij de ruit had vernield. Hij was op zoek geweest naar een overnachtingsplek. "Dat is mogelijk ook de reden geweest om ruiten in te kinkelen bij de woningbouwvereniging", zei de rechter. De man leeft veelal een zwervend bestaan.

Op Facebook

Voor iedereen zichtbaar, plaatste de man berichten op Facebook over zijn vernielingen. Hij schreef daarbij dat hij dat deed voor een slaapplek. Meerdere personen meldden de berichten van de man bij de politie. Door middel van getuigenissen en foto's van de man kwamen ook de andere ingegooide ramen in Hoogeveen in beeld.

Beelden van straatcamera's wezen regelrecht naar de Hoogevener, die ook twee scooters van een kennis van hem had vernield. Hij had met deze kennis ruzie gekregen over het uitlenen van de voertuigen. Toen de kennis dat weigerde, beschadigde hij de scooters.

De man verscheen vandaag niet op zitting om over zijn vernieldrang te praten. "Dat is jammer, want dan was een taakstraf misschien een optie geweest", zei de rechter. Rapportages over de man ontbreken: hij weigert te praten met reclassering.

In 2017 ging de man ook de fout in met vernielingen. Op zijn strafblad prijkt ook een mishandeling. De man moet netto dertig dagen brommen. De overige dertig blijven voor hem op de plank liggen.

Zijn proeftijd is gesteld op twee jaar.