Zonnige Start: ‘Ons vertrouwen in de wethouder is weg’

Wethouder René van der Weide is niet volledig helder geweest over afspraken die zijn gemaakt met Energiepark Pottendijk. Dat zegt Energiecoöperatie Zonnige Start.

Energiepark Pottendijk, dat gaat bestaan uit 14 windmolens en 35,5 hectare aan zonnepark, zou oorspronkelijk twintig procent van de zonneakker (ongeveer 7 hectare) beschikbaar stellen aan de inwoners en dorpen rond het park voor sociale en energiebesparende doelen.

Vanwege het gebrek aan transportcapaciteit en het tijdverslindende opzetten van een participatietraject voor de omgeving, koos de gemeente ervoor deze regeling af te laten kopen voor een som van 950.000 euro.

Het Energiepark ging eind vorig jaar over in nieuwe handen. Initiatiefnemer en agrariër Jeroen Deddens uit Nieuw-Weerdinge verkocht het aan Shell, die dit jaar wil beginnen met de aanleg.

Tweede opweklocatie

Van der Weide beweerde dat het afkopen van de 20-procent regeling een eis is geweest van Shell, aldus secretaris Jan Schoonbeek van Zonnige Start. "Terwijl de afspraak daarover al eerder met Deddens was gemaakt", verzucht hij.

Bij deze energiecoöperatie kunnen inwoners in bijna de gehele gemeente Emmen stroom afnemen tegen een gereduceerd tarief. De stroom wordt opgewekt via zonnepanelen op een loods in Emmer-Compascuum.

Momenteel telt de coöperatie 69 leden en dat loopt steeds verder op. Reden waarom de coöperatie op zoek ging naar een tweede opweklocatie en zo kwamen zij bij Deddens terecht. "Niet alleen om te praten over de 20 procent-regeling wat betreft het energiepark, maar ook over het plaatsen van zonnepanelen op de daken van zijn loodsen."

'Ethisch gepast geweest'

Na enkele gesprekken werd Zonnige Start echter verrast met de mededeling dat het park overgegaan was naar Shell en de regeling was afgekocht. "Ze waren niet verplicht om ons daarover in te lichten, maar ethisch gezien was het gepast geweest", vindt Schoonbeek.

"De gemeente wist dat we belangstelling hadden. We zijn gewoon opzij gezet. Het vertrouwen was al niet groot, maar is nu helemaal weg."

Want de gemeenteraad heeft de 20 procent-regeling als voorwaarde gekoppeld aan de vergunningverlening voor Pottendijk, zegt de secretaris. "Hetzij via een energiecoöperatie of op een andere manier. Als inwoners van De Monden er maar beter van werden. Die eis is nu door de wethouder aan de kant geschoven."

De afkoopsom van 950.000 euro komt dan ook het Mondengebied toe (grofweg de dorpen Weerdinge, Nieuw-Weerdinge, Roswinkel, Emmer-Compascuum, Emmer-Erfscheidenveen), vinden de verschillende dorpsbesturen in het gebied. "De raad heeft dat middels die voorwaarde bevestigd, maar de wethouder bestrijdt dat."

Juridische stappen?

De Monden ziet daarom dat het geld in een fonds wordt gestopt, beheerd wordt door inwoners en dorpsbesturen in De Monden. Het ontbreekt volgens Schoonbeek echter aan een keiharde toezegging van de wethouder dat het geld ook daadwerkelijk in het gebied landt.

Juridische stappen worden niet uitgesloten. "Als je deze zaak bij een bestuursrechter neerlegt, dan hebben we een redelijk sterke zaak, mocht het zo ver komen."

Volgens wethouder René van der Weide zijn er aan Zonnige Start geen toezeggingen gedaan dat zij 20 procent van het zonneakker Pottendijk zou mogen ontwikkelen.

Pertinent onjuist

De raad heeft in september wel tweemaal een verklaring van geen bedenking tegen de omgevingsvergunningen afgegeven, vertelt hij. "Maar die regeling is nooit als voorwaarde gekoppeld aan de vergunningverlening voor Pottendijk. Dat is pertinent onjuist."

Ook heeft de gemeente volgens Van der Weide nergens aangegeven afspraken te hebben gemaakt met Shell over het afkopen van de 20 procent-regeling.

Goed voorstellen

Wat het bedrag van 950.000 euro betreft: die wordt gebruikt voor duurzaamheidsdoeleinden. "Zoals ik ook in de gemeenteraadsvergadering eind februari heb aangegeven, kan ik me heel goed voorstellen dat dit geld wordt ingezet in het gebied rondom Pottendijk. Want volgens de oude afspraken waren de financiële voordelen in de vorm van winst voor de energiecoöperatie of korting op de energierekening ook voor de omgeving geweest."

Van der Weide werkt momenteel nog aan een voorstel dat op termijn aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.