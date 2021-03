Zorgen voor de zorgmedewerkers: dit zijn de wensen

En met stip op nummer een staat zorg. Zo geeft ruim 56 procent aan dat dit een belangrijk thema is. Hoe ouder, hoe belangrijker. Zo blijkt uit de enquête.

Ook in de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen neemt zorg een belangrijke plek in. In de programma's wordt geschreven over werkdruk, hogere salarissen en innovaties.

Maar wat zijn de wensen van de zorgmedewerkers zelf en hoe ziet de toekomst van de zorg er dan uit met die innovaties? In het programma Drenthe Kiest Op Tjak vertellen Aad Oosterhof van de nieuwe Technologie en Zorg Academie in Drenthe, Jaron Tichelaar van Partij Jong en Saskia Bouma de Vries, wijkverpleegkundige in Dalen, over hun wensen voor zorg in de toekomst.

Directeur Aad Oosterhof van de nieuwe Technologie en Zorg Academie (Rechten: RTV Drenthe)

Directeur Aad Oosterhof van de nieuwe Technologie en Zorg Academie over de toekomst van de zorg

Robotdieren, apparaten waar mensen rustig van worden of sensoren die signaleren of iemand hulp nodig heeft. Het zijn innovaties die zorgmedewerkers ondersteunen in hun werk.

Hulpmiddelen, om bijvoorbeeld de werkdruk te verminderen. Maar hoe werkt dit concreet? Directeur Aad Oosterhof van de nieuwe Technologie en Zorg Academie in Drenthe laat een voorbeeld zien van een apparaat waarbij je ademhaling zich aanpast aan het apparaat. "Als mensen rustig worden dan vraagt dit ook minder van de mensen die de zorg verlenen", legt Oosterhof uit.

De Technologie en Zorg Academie is nieuw in Drenthe. Innovaties, onderwijs en zorg komen hier samen. Zo is het hierboven genoemde apparaat gemaakt door studenten uit Delft. En dit wordt daadwerkelijk op de werkvloer gebruikt. Ideeën zijn er dan ook genoeg. "We hebben geen gebrek aan ideeën, maar het ligt meer aan de implementatie. Om dit gemakkelijker te maken is de Academie opgezet."

En dat is vooral het idee van de academie. Ondersteuning bieden in de zorg. Oosterhof: "Je ziet dat meer mensen zorg nodig hebben, maar dat er ook minder mensen zijn die die zorg kunnen verlenen. Dus we hopen dat technologie dat beter kan ondersteunen. Dat we meer kunnen automatiseren, zodat medewerkers de aandacht kunnen houden op de persoon die de zorg nodig heeft."

Icare buurtverpleegkundige Saskia Bouma de Vries (Rechten: RTV Drenthe)

Saskia Bouma de Vries is wijkverpleegkundige Icare in Dalen over haar wensen voor een nieuw kabinet

Saskia Bouma de Vries werkt als wijkverpleegkundige van Icare in Dalen. Wat zijn haar wensen als er een nieuw kabinet is? "Ik denk dat het belangrijk is dat er voldoende aandacht blijft voor de zorg. En dat mensen ook zien wat wij doen en daar waardering voor uit spreken. En dat mag ook financieel. Het zou mooi zijn als daar nog iets in gebeurt." Kortom: waardering en extra salaris.

Want de werkdruk op de werkvloer is hoog en neemt toe. En dat levert vervelende situaties op. "Het vervelendste is nu dat we tegen mensen moeten zeggen dat we zorg niet kunnen bieden", legt Bouma de Vries uit. En dit heeft ook gevolgen voor cliënten en andere zorgaanbieders. "Als wij zorg niet kunnen bieden dan moeten mensen of in een verpleegtehuis blijven of ze blijven langer in het ziekenhuis. Die doorstroming in die zorgketen is dan niet gewaarborgd. En dat is een groot probleem."

Ondanks de werkdruk, zou Saskia Bouma de Vries niets anders willen: "Ik vind het een geweldig mooi vak. Dit doe ik echt met mijn hart en mijn ziel en ik zet mij hier totaal voor in."

Jaron Tichelaar is fractievoorzitter van Partij Jong (Rechten: RTV Drenthe)

Jaron Tichelaar, Fractievoorzitter Partij Jong over waarom zorg een belangrijk thema is voor jongeren

De 19-jarige Jaron Tichelaar uit Noordscheschut is fractievoorzitter van Partij Jong. Bij een jongerenpartij denk je niet gelijk aan zorg, maar het is voor de partij wel een van de belangrijkste thema's. "Ook als ik hier wil blijven wonen in de regio, dus ook voor de jongeren, moet er bereikbare en betaalbare zorg zijn", aldus Tichelaar.

Volgens de fractievoorzitter lijkt zorg in de regio soms verder weg dan ooit. "Wat je nu ziet is dat ziekenhuizen deuren moeten sluiten, dat spoedeisende hulpen moeten sluiten." Een trend die gekeerd moet worden, volgens de partij. Maar kan dat zomaar? "Nee. het is een keuze geweest om de zorg commercieel te maken. Marktwerking in de zorg. En we zien dat dat niet altijd werkt. Dan moet de overheid ingrijpen. En daar heeft de minister zeker iets over te zeggen. En ook zeker wat van te vinden."

Naast de bereikbaarheid van zorg, moet er ook iets gebeuren aan de werkdruk. Studenten kunnen hierbij helpen. Denk aan studenten die nu al ingezet worden bij het vaccineren van het coronavaccin. "Je moet wel kijken hoe je het onderwijs kan koppelen aan de zorg. Je ziet dat dit in het bedrijfsleven al gebeurt. Dat opleidingen heel concreet worden gekoppeld aan bepaalde projecten in het bedrijfsleven. En dat zouden we ook in de zorg moeten gaan doen."

