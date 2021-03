Ondanks morrende omwonenden kan Noordenveld op zoek naar bouwer voor De Marke

Als het aan de gemeenteraad van Noordenveld ligt gaat de schop voor kindcentrum De Marke zo snel mogelijk in de grond. Vanavond besprak de raad de plannen en de kosten hiervan, een meerderheid is positief.

"Snelheid is ook nodig omwille van de kinderen en vanwege de kosten die het huidige noodgebouw met zich meebrengt", benadrukt Tiemen Ensink van de duofractie PvdA/GroenLinks.

Noodgebouw

De leerlingen van OBS de Marke in Roden zitten namelijk al tweeënhalf jaar in een noodgebouw omdat de oude school vanwege een door roest aangetaste vloer niet meer veilig was. Op dezelfde locatie aan de Molenweg waar de oude school stond moet nu een kindcentrum uit de grond gestampt worden waar zowel de basisschool als kinderopvang Kidscasa komt te zitten.

De raad heeft haast, omdat het maken van de plannen volgens hen nu lang genoeg geduurd heeft en genoeg tegenslag heeft gekend. Zoals vleermuizen in het oude gebouw en stikstofproblematiek. En ook kost het gebruik van het noodgebouw het nodige geld.

Duurder

Wel vallen de kosten voor de nieuw te bouwen school hoger uit, dit vanwege nieuwe landelijke regelgeving met betrekking tot bouwen. Hoeveel hoger, dat wil de gemeente niet zeggen om het traject van de aanbesteding niet te beïnvloeden. De gemeente heeft de ambitie om een zogenoemd nul op de meter-gebouw neer te zetten. Een duurzaam gebouw inclusief zonnepanelen.

"We zijn enthousiast over dit ontwerp. Er is ruimte voor groen en duurzaamheid en ook is aandacht voor toegankelijkheid", complimenteert Gemeentebelangen-raadslid Richard Veurman de wethouder. Ook Free Hoving van de VVD sluit zich hierbij aan: "Dit plan straalt ambitie uit. Maar waar we ons nog wel zorgen over maken is het tijdspad, is het haalbaar om de school in 2022 af te hebben?"

Japanse Duizendknoop

Want ook al is er veel hosanna over het ontwerp en vindt een groot deel dat er snel gebouwd moet worden, er zijn nog wel een paar mitsen en maren. Een ervan is de Japanse Duizendknoop, een invasieve exoot die ontzettend moeilijk weg te krijgen is. En laat die nou net op het terrein waar gebouwd moet worden gespot zijn.

"Voor de bestrijding ervan moet nog een plan van aanpak komen. En er dient drie jaar gemonitord te worden om te kijken of 'ie bestreden wordt. Voor ons zijn er nog teveel open eindjes om zomaar akkoord te gaan met de financiële gevolgen van dit plan", aldus Tineke Nieboer van de fractie Lijst Groen Noordenveld.

Verkeer en overlast

Ook vierentwintig omwonenden zijn nog niet helemaal gerust op de plannen voor de nieuwbouw. "We hebben niks tegen de komst van nieuwe school, want we wisten dat hier een school zat toen we hier kwamen wonen", begint omwonende Dini Bosvelt haar verhaal.

Ze heeft samen met een groep betrokkenen anderhalf jaar lang overlegd met de gemeente over de plannen. Vaak constructief, maar toch maakt ze zich nog altijd zorgen over een paar punten. Bijvoorbeeld de verkeersveiligheid rondom de school. Volgens haar rijden er dagelijks zo'n honderd auto's van en naar De Marke in een drukke buurt waar al weinig ruimte is.

Ook vreest ze voor overlast van voetballende kinderen, die vaak ballen in de tuin trappen: "Het record staat op vijftien op een dag!" Ze ziet dan ook graag dat er een hek rondom de school wordt geplaatst, al ziet ze die niet terug in het ontwerp. En dan zijn er nog de hangjongeren die drinken, blowen en soms hangen rondom de achtertuinen.

Hek, brigadiers en kruising

Wethouder Alex Wekema benadrukt dat verkeersveiligheid belangrijk is. Zo zijn ze bezig met een plan voor de wegen rondom het gebouw. "Dit wilden we al eerder, maar het heeft ook weer te maken met andere trajecten rondom het gebied, zoals bijvoorbeeld Roden-Zuid, daar moeten we ook op wachten", aldus Wekema.

Ook wil hij samen met het schoolverkeersteam om tafel over het oversteken van kinderen bij kruispunten, bijvoorbeeld met behulp van brigadiers. "En wie weet kunnen buurtbewoners ook instappen en bijdragen aan een veilige oversteek van leerlingen." Wekema benadrukt ook dat er in het plan nog altijd sprake is van het plaatsen van een hek. Maar hoe dat eruit komt te zien en in hoeverre die het hele gebouw omheind, daarover wordt nog nagedacht.

Overlast

Wat betreft de overlast, zowel van de Japanse Duizendknoop als van de hangjongeren, ook daar zit de wethouder naar eigen zeggen bovenop. In april gaat hij samen met betrokken inwoners de Japanse Duizendknoop bestrijden: "Die zit gelukkig niet in het bouwvlak van de school, dus geen belemmering voor de planning van de bouw."

Over de hangjongeren wil Wekema met de school, Kidscasa, de wijkagent en jongerenwerk in gesprek om te kijken hoe ze dat kunnen oplossen: "Dat vraagt echt om een gerichte aanpak." Voor nu kan de wethouder aan de slag met de aanbesteding zodat in 2022 de school open kan. Of zoals Wekema het mooi zei: "Iedereen wil terug naar de nieuwe, oude plek."

