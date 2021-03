'Stichting Naoberschap United moet een begrip worden in heel Drenthe'

Jos Schaart stapt wat dat betreft op het juiste moment de stadiondeuren van De Oude Meerdijk binnen. De twintiger komt in 2016, na een stage bij de KNVB, even groen als het kunstgras aan het Stadionplein bij FC Emmen aan de bak: "Ik ben begonnen op de commerciële afdeling. Henk Eising is eigenlijk een beetje mijn mentor geweest."

9 maart 2018

Wat Schaart dan nog niet weet is dat Eising al een plan in de bureaula heeft liggen met het oog op de professionaliseringsslag die ze bij de club willen maken. Het plan genaamd 'Stichting Naoberschap United' richt zich op het verbinden met de regio, dus de maatschappelijke kant van het zijn van een professionele voetbalorganisatie. De stichting vierde afgelopen dinsdag haar derde verjaardag.

"We zijn een op zichzelf staande stichting met een zelfstandige boekhouding. Het is niet zo dat onze maatschappelijke partners de portemonnee trekken voor een nieuwe spits bij wijze van spreken. Ons doel is om op maatschappelijk vlak van betekenis te zijn en daar worden de gelden van onze partners voor gebruikt", legt Schaart uit.

Stichting Naoberschap United wordt uiteindelijk het domein waarin de enthousiaste jongeling zich mag uitleven en dat doet hij vol overgave: "We zijn best druistig gestart met het organiseren van activiteiten." En dat zijn er veel. Voetbalclinics, Scoor een boek!, het FC Emmen G-voetbalteam, de FC Emmen Oldstars, het rondbrengen van kommen soep bij eenzame ouderen, en ga zo maar door.

Inmiddels is er binnenskamers structuur aangebracht. Zo telt de stichting acht bestuursleden en is burgemeester Eric van Oosterhout de voorzitter: "Dankzij de inzet en de instelling van ons bestuur, heb ik de vrijheid gekregen om aan de slag te gaan. Met de hulp van Hugo de Olde en Marcel Sulmann, mijn collega's op de maatschappelijke afdeling, hebben we veel kunnen bereiken."

Besef

Aan de verhalen van deelnemers valt de invloed van Stichting Naoberschap United af te leiden, verklaart Schaart: "Een Oldstar die op een verjaardag trots vertelt dat hij nooit had verwacht dat hij op zijn zestigste nog mag schitteren in een FC Emmen-shirt. Daarvan krijg ik echt kippenvel."

Voor de stichting zijn er alleen nog stappen te maken. Zo willen ze de komende tijd de impact die het heeft analyseren. De cijfers zijn er volgens de coördinator wel, maar het is taak deze inzichtelijk te krijgen: "Een impactmeting is daar bijvoorbeeld onderdeel van. We zien heus wat we betekenen voor mensen, maar we willen dat graag tastbaar maken."

Een begrip

Schaart is het meest trots op het feit dat Stichting Naoberschap United een begrip is geworden in de regio: "FC Emmen is naast die 90 minuten voetbal zoveel meer. Veel mensen zijn daar nu van op de hoogte. Waar we ons in de eerste divisie alleen richtten op de gemeente Emmen, is dat nu Zuidoost-Drenthe en zal dat straks de hele provincie worden. Dat is het doel."

Het bereiken van dat doel is een geleidelijk proces. "Je ziet al dat de hele provincie steeds trotser wordt op onze mooie club. Met de soepactie zijn we bijvoorbeeld met de spelersbus van FC Emmen ook in de gemeente Tynaarlo geweest om kommen soep uit te delen. Dat is een goede ontwikkeling en een mooie stip aan de horizon om naartoe te varen", is Schaart van mening.

Daarvoor moet de stijgende lijn doorgetrokken worden en daarbij is de stichting niet afhankelijk van de eventuele degradatie van het vlaggenschip: "Nee, dat is niet resultaatafhankelijk. Als stichting zullen we ons evengoed blijven inzetten voor de regio ongeacht of FC Emmen in de Eredivisie of de Keuken Kampioen-Divisie speelt. Al hebben wij nog alle vertrouwen in handhaving." Logisch, en met zeven punten uit de laatste drie wedstrijden misschien ook wel terecht.

Eerder maakten we een reportage over de voetbalclinics die Stichting Naoberschap United organiseerde. Bekijk deze hieronder terug: