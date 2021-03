Kwart van Drenthe vindt het onverstandig om nu naar de stembus te gaan

Dat blijkt uit enquête-onderzoek van de projectgroep Impact Corona, uitgevoerd door Kieskompas. De projectgroep is een samenwerking van verschillende onderzoeksinstellingen waaronder het Erasmus, de VU en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), en onderzoekt de maatschappelijke impact van covid-19.

'Niet verstandig'

Meer dan twee op de tien Nederlanders is van mening dat op dit moment een stembusgang organiseren niet verstandig is. Deze groep is het grootst in Drenthe en Limburg, en is het kleinst in Overijssel en in Noord-Holland. Bijna twee op de drie Nederlanders is juist van mening dat de verkiezingen gewoon kunnen doorgaan. Deze groep is het grootst in Utrecht, gevolgd door Zeeland:

'Moet doorgaan'

Uit het onderzoek blijkt ook dat de helft van de Nederlanders stelt dat de coronacrisis nooit een reden zou mogen zijn om de verkiezingen uit te stellen. Vooral inwoners van Overijssel en Drenthe zijn het met deze stelling eens:

Stembureaus

Tijdens de aankomende verkiezingsdagen worden verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo wordt er op stembureaus rekening gehouden met de anderhalve meter afstand, moet iedereen een mondkapje dragen en kun je bij de ingang je handen desinfecteren. Ook is het stemmen per machtiging verruimd en kunnen zeventigplussers dit jaar per brief hun stem uitbrengen.

Uit onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, uitgevoerd door I&O Research, blijkt dat ongeveer acht procent van de Nederlanders (waarschijnlijk) niet gaat stemmen tijdens de aankomende verkiezingen. Een op drie van hen geeft het coronavirus hierbij als reden aan.