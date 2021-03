Oud-ondernemers bieden luisterend oor voor noodlijdende bedrijven in Hoogeveen

Ondernemersverenigingen in Hoogeveen hebben samen met de gemeente een 'coronalijn' opgezet. Ondernemers in (financiële) nood kunnen naar drie telefoonnummers bellen, waarbij ze een oud-ondernemer aan de lijn krijgen. Die geeft raad of biedt een luisterend oor voor ondernemers die in de problemen zitten door de coronacrisis. En de telefoontjes stromen nu al binnen.

"Ondernemers weten ons nu al te vinden inderdaad", vertelt Ewout Klok van STIB. Deze stichting ondersteunt ondernemers in Hoogeveen. Hij is mede-initiatiefnemer van de actie. "We kwamen erachter dat er veel vraag is naar een klankbord", legt Klok uit. "Er is veel schaamte en onduidelijkheid bij ondernemers. Ze hebben moeite om te praten over hun problemen die door de coronacrisis zijn ontstaan. Veel ondernemers teren op hun laatste beetje spaargeld, moeten geld lenen van familie of vrienden of staan op het randje van een faillissement. Ze vechten als leeuwen om hun bedrijf bij elkaar te houden. Dat geeft een gigantische mentale druk en daar willen ze over praten."

Administratief ingewikkeld

De ondernemers kunnen kiezen uit drie telefoonnummers, namelijk van Jannes Oosterveld (voormalig directeur DOC Kaas), Gerrit Koele (voormalig directeur Univé en Eddie Seinen (voormalig directeur Remmers Bouwchemie). "We hebben voor hen gekozen omdat ze de tijd hebben en onafhankelijk zijn. Bovendien kennen ze Hoogeveen goed", licht Klok toe.

Ook de gemeente is bij het project betrokken. Voor bedrijven blijkt het namelijk lastig te zijn om aanspraak te maken op de regelingen die de overheid hen biedt. Het is administratief ingewikkeld of ondernemers weten simpelweg niet dat de regelingen bestaan. Ook daarin helpen de hulplijnen een handje.

Vastklampen aan 1 juli

Hoewel de maatregelen vorige week iets zijn versoepeld, hebben veel ondernemers daar nog weinig aan, vertelt Klok. "Ze klampen zich allemaal vast aan 1 juli: de datum waarop iedereen naar verwachting is ingeënt. De versoepelingen van nu stellen niet veel voor. Bedrijven zien dat althans niet terug in de omzet", legt Klok uit.

"Je moet je voorstellen dat je je hele leven gewerkt hebt voor je bedrijf", gaat Klok verder. "En dat jouw onderneming na een faillissement wordt opgekocht door een investeerder. Dat doet ontzettend pijn. Daarom hopen we dat dit initiatief daar een beetje verlichting in kan brengen", besluit hij.